MICHELIN : finalise l'acquisition du canadien Camso

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin a finalisé l’acquisition de Camso, conformément aux modalités communiquées le 12 juillet dernier et après obtention de la totalité des autorisations requises pour cette opération, pour un montant de de 1,36 milliard de dollars.Avec un chiffre d'affaires d'1milliard de dollars, Camso conçoit, fabrique et distribue des solutions de mobilité hors-route, depuis 1982.Camso occupe une position de leader mondial sur les marchés des chenilles en caoutchouc pour les engins agricoles et les motoneiges, sur le marché de la manutention avec des pneus pleins et diagonaux."En s'associant à Camso, Michelin va former le leader mondial sur les marchés hors-route dont la direction sera localisée à Magog au Québec, bénéficiant ainsi de l'expertise du management de Camso et de la présence au Canada de longue date du groupe Michelin, à Laval au Québec et en Nouvelle-Écosse", peut-on lire dans un communiqué".Ainsi, ce leader mondial générera un chiffre d'affaires de plus du double de celui de Camso, sera servi par 26 usines, regroupera environ 12 000 personnes et bénéficiera de marchés durablement dynamiques.