MICHELIN : maintient sa guidance 2019 malgré la dégradation des marchés

Michelin progresse de 2,96% à 104,20 euros sur la place de Paris, dans le sillage de son point d’activité du troisième trimestre 2019. Le fabricant de pneumatiques fait preuve de résistance dans un environnement difficile, ce qui l’a conduit à réitérer sa guidance annuelle. Entre juillet et septembre, le groupe de Clermont-Ferrand a publié des ventes de 6,115 milliards d'euros, soit une hausse de 8,9% en données publiées sur un an et de 2,3% à périmètre et taux de changes constants.Jefferies constate que le groupe dépasse ainsi de 2,5% les attentes du consensus, grâce à un mix prix, des volumes et des taux de change meilleurs que prévu. Michelin a également bénéficié d'une contribution des acquisitions en ligne avec ce qui était prévu." Face à la dégradation des marchés, plus forte qu'attendu, en particulier sur le Poids lourd, le groupe poursuit son travail sur la compétitivité de ses activités, le pilotage rigoureux des prix et le renforcement de ses positions sur les segments et domaines les plus porteurs de croissance ", a commenté Florent Menegaux, le Président de Michelin.Pour l'ensemble de l'année, le groupe au bibendum a abaissé ses perspectives de marché, notamment sur le segment Poids lourd (-4 % contre -2% auparavant) et les marchés de Spécialités (attendus stables, contre +2% précédemment).L'impact matières premières et des droits de douanes serait négatif d'environ 100 millions d'euros sur l'année, prévient Michelin.Ces éléments défavorables n'ont toutefois pas empêcher le groupe de confirmer sa guidance pour 2019 avec une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018 (hors effet de change), au-delà de la contribution additionnelle de Camso et Fenner estimée à 150 millions d'euros et un cash flow libre structurel supérieur à 1,45 milliard d'euros.Au vu de cette publication, Jefferies a réitéré sa recommandation d'Achat sur le titre Michelin, ainsi que son objectif de cours de 118 euros. Cette solide performance et les commentaires positifs sur le mix-prix pour le quatrième trimestre impliquent, selon le broker, une augmentation de 3 à 5 % de l'Ebit annuel visé actuellement par le consensus (3, 016 milliards d'euros).De son côté, Invest Securities a abaissé sa cible de 108 à 106 euros sur la valeur, tout en maintenant son opinion Neutre. Si le groupe semble certes bien engagé pour défendre sa rentabilité au cours des trimestres à venir, cela ne laisse pas entrevoir un net rebond des marges avant 2021, prévient l'analyste.