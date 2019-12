Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vers 11h20, Michelin recule de 1,30% à 105,90 euros sur la place de Paris, dans le sillage d’une note défavorable d’analyste. En effet, HSBC a dégradé sa recommandation d’Acheter à Conserver sur le titre, tout en réduisant son objectif de cours de 130 à 125 euros. Si le broker estime que le fabricant de pneumatiques affiche des performances impressionnantes en 2019 dans un environnement compliqué, l’analyse perçoit 2020 comme une année de transition dans un contexte de faiblesse des volumes.De ce fait, HSBC anticipe un Ebit stable l'année prochaine, ce qui le met 5% au-dessous du consensus. Le bureau d'études indique que l'essentiel des avantages de la restructuration (lancée tardivement) ne se fera pas sentir avant 2021.Dans le même temps, l'analyste continue d'apprécier le profil de Michelin en termes de free cash flow et le potentiel du groupe pour 2021.Fin octobre, Michelin avait réitéré sa guidance pour 2019, malgré la dégradation des marchés.Le groupe au Bibendum vise une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018 (hors effet de change), au-delà de la contribution additionnelle de Camso et Fenner estimée à 150 millions d'euros et un cash flow libre structurel supérieur à 1,45 milliard d'euros.