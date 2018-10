MICHELIN : plus pessimiste sur ses marchés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin a révisé ses scénario de marché pour 2018, notamment en Chine, compte tenu de la baisse significative des marchés Tourisme camionnette et Poids lourd sur la fin du troisième trimestre et celle envisagée au quatrième trimestre. Pour les véhicules de tourisme, il prévoit une hausse de 0,5% contre +1,5% auparavant et pour les poids lourds une contraction de 1,5% contre +0,5% auparavant. Dans les spécialités, la prévision de marché a été confirmée à +6%.Dans ce contexte, le fabricant de pneumatique a précisé sa guidance et attend une croissance des volumes légèrement positive sur l'année. Il visait auparavant une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés.Il anticipe par ailleurs un progrès du résultat opérationnel sur activités courantes supérieur d'au moins 200 millions d'euros par rapport à 2017, à taux de change constants, avec un effet net prix-mix/matières premières neutre sur le deuxième semestre et un plan de compétitivité qui compense l'inflation sur l'année.Le groupe a réaffirmé à cette occasion son objectif de plan de compétitivité de 1,2 milliard sur la période 2017-2020.Il vise aussi un free cash flow Structurel 2018 supérieur à 1,1 milliard d'euros.Au troisième trimestre, les ventes du groupe ont progressé de 5,2% à 5,615 milliards d'euros alors qu'il était attendu à 5,5 milliards par le consensus Reuters.