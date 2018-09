MICHELIN : un nouveau directeur international pour les célèbres guides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin vient d’annoncer la nomination de Gwendal Poullennec (38 ans) en tant que directeur international des guides Michelin à compter d’aujourd’hui. Il dirige donc désormais les 32 éditions du célèbre guide rouge. Il rapporte à Pascal Couasnon, directeur des activités gastronomiques et touristiques du groupe Michelin. Gwendal Poullennec (38 ans) remplace Michael Ellis qui est parti rejoindre le groupe hôtelier Jumeirah (Dubaï).Gwendal Poullennec est le principal artisan des déploiements internationaux du guide Michelin aux Etats-Unis, comme en Asie, ces 12 dernières années.Il est également à l'initiative des lancements du guide Michelin à New-York, San Francisco, Tokyo, Hong-Kong, Kyoto, et plus récemment Bangkok ou Taipei.Nommé secrétaire général du guide Michelin en 2014, il est à l'origine de la création de nouvelles interfaces digitales pour les activités gastronomiques du groupe.