Michelin va fermer le site de Dundee au Royaume-Uni d’ici la mi-2020. Ce site, ouvert en 1971, produit exclusivement des pneumatiques à la marque Michelin en dimension 16 pouces et moins pour les véhicules de tourisme. Il est confronté ces dernières années à de graves difficultés dues à une transformation en profondeur du parc de véhicules de tourisme se traduisant par un recul structurel de la demande en pneumatiques premium en 16 pouces et moins.Le site est également confronté à une évolution accélérée de l'offre de pneumatiques 16 pouces et moins vers des produits d'entrée de gamme produits à bas coûts en Asie.