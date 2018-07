Michelin : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin a publié ses résultats du 1er semestre 2018. Ainsi, le fabricant de pneumatique a engrangé un bénéfice net de 917 millions d’euros sur la période, en hausse de 6% par rapport au 1er semestre 2017. En revanche, le résultat opérationnel recule à 1,35 milliard d’euros (contre 1,42 milliard un an plus tôt) et le résultat opérationnel sur activités courantes ressort à 1,327 milliard d’euros (contre 1,393 milliard).De ce fait, la marge opérationnelle sur activités courantes s'inscrit à 12,5%, contre 12,6% lors du 1er semestre 2017. Par ailleurs, les ventes nettes de Michelin se sont élevées à 10,603 milliards d'euros sur la période, soit une progression de 4,1%. Pour l'ensemble de l'année 2018, Michelin a confirmé ses objectifs de croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, de résultat opérationnel sur activités courantes supérieur à celui de 2017, hors effet de change, et de génération d'un cash flow libre structurel supérieur à 1,1 milliard d'euros.