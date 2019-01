Michelin : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En ligne avec sa stratégie, Michelin a signé un accord pour l'acquisition de 80 % de Multistrada, manufacturier pneumatique basé en Indonésie. Pour cette opération, le groupe versera un montant de 439 millions de dollars, sous réserve d'ajustements lors du closing. Avec une usine de plus de 180 000 tonnes de capacité, la société a affiché en 2017 un chiffre d'affaires de 281 millions de dollars. L'acquisition de Multistrada sera financée par les ressources internes et ne devrait pas impacter les notations du groupe.Grâce à sa maîtrise technique, Michelin va convertir progressivement, avec des investissements supplémentaires limités, la production de pneus Tourisme Tier 3 en Tier 2 aux marques du groupe. Il va ainsi libérer des capacités Tier 1 sur ses autres usines asiatiques et accompagner la demande croissante des volumes Tier 2 en Europe, Amérique du Nord et Asie.Dans le cadre de l'opération, en prenant une participation de 20 % du distributeur Penta, en partenariat avec Indomobil et des investisseurs privés, Michelin va accroître la promotion des marques du groupe en Indonésie, s'assurant un accès significatif sur ce marché majeur, et pourra ainsi bénéficier de la croissance et de l'enrichissement à venir de ce marché.