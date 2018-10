Michelin : 'Bibendum' sacré Icône du millénaire

02/10/2018 | 14:20

Le groupe Michelin annonce ce jour que le 'bonhomme Michelin', Bibendum, a reçu hier à New York le prix de l'icône du millénaire, décerné au cours de l'Advertising Week - une série de conférences internationales aux États-Unis dédiée aux leaders du marketing, du branding et de la publicité.



'Ce personnage vivant incarne le groupe Michelin, ses valeurs, ses engagements et ses missions. Porte-parole d'une meilleure mobilité, il accompagne les usagers de la route dans leurs déplacements', explique Adeline Challon-Kemoun, directrice Marques, Développement Durable, Communication et Affaires Publiques du groupe Michelin.



Le 'bonhomme Michelin' fête cette année ses 120 ans.





