24/01/2019 | 12:23

Un avis publié ce matin par l'Autorité des marchés financiers relaie la déclaration selon laquelle le 22 janvier, la méga-gestion américaine BlackRock a franchi en baisse le seuil des 5% du capital de Michelin.



A cette date, après la cession d'actions hors marché et la restitution d'actions détenues à titre de collatéral, BlackRock pointait à 4,89% du capital et 3,58% des droits de vote du pneumaticien français.





