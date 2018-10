Michelin : CA sur 9 mois à 16,2 milliards d'euros

18/10/2018 | 18:55

Le groupe Michelin annonce ce jeudi soir avoir enregistré des ventes nettes de 16,2 milliards d'euros sur 9 mois, en recul de -1,1% par rapport à 16,394 milliards d'euros pour la même période en 2017. Les ventes sont en revanche en progrès de 3,9% à parités constantes, portées par 'un effet prix mix robuste de +2,2%'.



Sur le seul 3ème trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 5,615 milliards d'euros, en hausse de +5,2%.



'Le groupe attend une croissance des volumes légèrement positive sur l'année. Le quatrième trimestre bénéficiera de la poursuite des gains de parts de marché en 18 pouces et plus en Tourisme camionnette et sur les marchés de Spécialités. Les volumes de l'année seront affectés par les hausses de prix importantes déjà mises en oeuvre pour compenser les fortes dépréciations des devises de pays émergents', indique Michelin.



'[Le groupe anticipe aussi] un progrès de résultat opérationnel sur activités courantes supérieur d'au moins 200 ME par rapport à 2017, à taux de change constants, avec un effet net prix-mix/matières premières neutre sur le deuxième semestre et un plan de compétitivité qui compense l'inflation sur l'année. Le Groupe réaffirme à cette occasion son objectif de plan de compétitivité de 1 200 ME sur la période 2017-2020. [Michelin attend par ailleurs] un Free Cash Flow structurel 2018 supérieur à 1 100 ME.'





