Michelin : Dans un environnement plus difficile que prévu, hausse de 8 % du Résultat Opérationnel des Secteurs à 1 438 millions d'. Guidance confirmée dans un scénario marché revu à la baisse.

Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2019 COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Information financière au 30 juin 2019 Dans un environnement plus difficile que prévu, hausse de 8 % du Résultat Opérationnel des Secteurs à 1 438 millions d’€ Pilotage rigoureux du prix-mix et du plan de compétitivité Contribution des acquisitions en ligne avec les attentes Guidance confirmée dans un scénario marché revu à la baisse Dans des marchés plus faibles que prévu, Michelin affiche des volumes en retrait de 0,9 % avec notamment : Maintien des positions du Groupe en Tourisme camionnette sur des marchés en retrait de 2 %, fortement affectés par le recul de la demande Première monte. Stabilité des volumes Poids lourd dans un marché en recul de 1 %, bénéficiant du déploiement des offres de Services et Solutions. Activité Minière toujours en croissance qui permet de compenser la baisse des volumes des activités Agricoles pénalisées par des marchés en fort recul.

Effet net Prix-mix / Matières premières de + 79 millions d’€ grâce à un pilotage prix toujours rigoureux et à un enrichissement continu du mix.

Gains de compétitivité nets d’inflation de 40 millions d’€.

Contribution des acquisitions Fenner et Camso, à hauteur de 101 millions d’€, comme attendu.

Acquisitions de Multistrada et Masternaut en ligne avec la stratégie de croissance du Groupe. Florent Menegaux, Président, a déclaré : « Dans des marchés très perturbés, le Groupe démontre sa capacité à piloter ses prix et à déployer ses mesures de compétitivité afin de préserver ses marges. Il bénéficie par ailleurs de la forte contribution de ses acquisitions récentes. Dans cet environnement économique toujours incertain, le Groupe poursuit ses efforts de compétitivité, le pilotage rigoureux de ses prix pour conserver son leadership sur les activités pneumatiques et assurer le déploiement de sa stratégie de croissance. » Guidance confirmée : En 2019, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher un recul de 1 %, la légère croissance des marchés Remplacement (+ 1 %) ne compensant pas le fort recul des marchés Première monte (- 4,4 %). Les marchés Poids lourd devraient accentuer leur recul sur le deuxième semestre pour terminer l’année en retrait de 2 %. Les marchés Minier et Avion devraient rester en croissance compensant le fort recul des marchés Agricoles et de la demande Première monte sur les marchés Construction. L’impact Matières premières et des droits de douanes serait négatif d’environ 100 millions € sur l’année, comme prévu. Dans ce scénario, Michelin confirme sa guidance pour 2019 avec une croissance des volumes en ligne avec l’évolution mondiale des marchés, un Résultat Opérationnel des Secteurs supérieur à celui de 2018 hors effet de change, au-delà de la contribution additionnelle de Camso et Fenner estimée à 150 millions d’€ et la génération d’un cash-flow libre structurel supérieure à 1,45 milliard d’€*. * Dont 150 millions dus à l’application de la norme IFRS16

(en millions €) 1er semestre

2019 * 1er semestre

2018

(Retraité) 1er semestre

2018

(Publié) Ventes 11 781 10 603 RÉsultat OpÉrationnel des Secteurs 1 438 1 327 Marge opÉrationnelle des secteurs 12,2 % 12,5 % 12,5 % Automobile

et distribution associÉe 1 10,3 % 11,3 % 11,5 % Transport routier et

distribution associÉe 1 8,9 % 8,1 % 7,0 % ActivitÉs de spÉcialitÉs et

distribution associÉe 1 19,3 % 22,7 % 22,0 % Autres produits et charges opÉrationnels - 90 23 RÉsultat opÉrationnel 1 348 1 350 RÉsultat net 844 917 RÉsultat net par action 4,74 5,12 EBITDA des secteurs 2 296 1 985 Investissements hors acquisitions 665 588 Endettement net 6 664 3 753 Ratio d’endettement net 54 % 33 % Dettes sociales 3 976 3 904 Cash Flow Libre2 - 592 - 2 049 Effectif inscrit3 125 400 113 600 1 Suite à l’acquisition de Camso et du regroupement des activités Hors la route, réajustement à la marge du périmètre des secteurs 2 Cash-flow libre : Flux de trésorerie sur activités opérationnelles – flux de trésorerie d’investissements – flux de trésorerie sur les autres actifs financiers, avant distribution 3 Fin de période *Incluant impact IFRS16

Évolution des marchés de pneumatiques Tourisme camionnette



1er semestre

2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 6 %











- 2 %



- 7 %











- 2 %



-3 %**











+ 4 %















- 0 %



- 1 %











- 4 %





- 9 %











+ 2 %



- 15 %











+ 1 %



- 7 %











+ 1 %





2ème trimestre

2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 8 %











- 2 %



- 9 %











- 3 %



-1 %**











+ 1 %















- 2 %



+ 3 %











- 1 %



- 11 %











+ 4 %



- 18 %











+ 1 %



- 8 %











+ 1 % * Y compris Turquie ** Amérique du Nord et Amérique centrale Le marché mondial des pneumatiques Tourisme camionnette, Première monte et Remplacement, affiche une baisse de 2 % en unités au premier semestre 2019, fortement affecté par le recul de la demande Première monte (- 7 %). Premi È re monte En Europe de l’Ouest, la demande au premier semestre recule de 7 %. Elle reste marquée par l’impact de la mise en place des normes WLTP (essentiellement sur le premier trimestre) et la crise économique turque. Par ailleurs, le ralentissement de l’économie chinoise et les mesures protectionnistes américaines pèsent sur les exportations européennes. En Europe orientale, la demande Première monte poursuit sa croissance (+ 5 %). En Amérique du Nord et Amérique centrale, malgré un environnement économique favorable, la demande recule de 3 % sur le premier semestre, en raison d’une baisse de la demande domestique, semblant ainsi marquer un retournement du marché par rapport à un marché en hausse de 2 % sur le second semestre 2018. En Asie (hors Inde), la demande chute de 9 % à fin juin. En Chine, le marché s’effondre (- 15 %) dans la continuité du second semestre 2018 : déjà fortement pénalisée par la guerre commerciale avec les Etats-Unis, la demande Première monte subit un effet déstockage en amont de la mise en place anticipée de la norme China 6 dans certaines grandes villes. La demande dans le reste de l’Asie est stable, avec une légère progression sur le deuxième trimestre (+ 2 %) malgré un recul de la demande en Corée du Sud. En Amérique du Sud, malgré un deuxième trimestre en rebond (+ 3 %), les marchés sont en recul de 1 % sur le premier semestre 2019, fortement pénalisés par la crise économique en Argentine. En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché est en fort recul (- 15 %) sur le premier semestre 2019. La baisse de la demande domestique en Inde en raison de la dépréciation de la Roupie et d’une baisse du crédit, ainsi que la crise iranienne pèsent particulièrement sur le marché de la Première monte dans cette région.



Remplacement En Europe, le marché recule globalement de 2 % par rapport au premier semestre 2018. En Europe de l’Ouest, la demande Remplacement est en retrait de 2 %, aussi bien sur le premier que sur le deuxième trimestre. Le marché demeure fortement pénalisé par la crise turque, et par un effet déstockage qui pèse sur le marché allemand. La demande en France (- 2 %) et en Espagne (- 3 %) reste sur une tendance baissière, en raison notamment d’un niveau élevé de stock dans la distribution. Dans cet environnement, le segment All Season poursuit sa croissance dynamique. En Europe orientale, la demande progresse de + 1% : après un premier trimestre en retrait de 4 % en raison du recul de la demande en Russie, le deuxième trimestre est en progrès de 7 % grâce à un retour à la croissance du marché russe et au dynamisme de la demande en Ukraine sur l’ensemble du semestre. En Amérique du Nord, le marché progresse de 4 % sur le premier semestre 2019, avec un fort ralentissement aux Etats-Unis sur le deuxième trimestre (+ 1 % vs.+ 8 % au premier trimestre). Cette croissance est principalement tirée par le marché « hors pool » (+ 10 %) qui connaît une forte volatilité dans un contexte de guerre commerciale entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux, incitant la distribution à stocker des pneus entrée de gamme. La demande pour les pneus du marché « pool » est stable, en ligne avec l’évolution des kilomètres parcourus. En Asie (hors Inde), la demande progresse de 2 % à fin juin. En Chine, le marché du Remplacement confirme son rebond avec une croissance de 4 % sur les six premiers mois de l’année, dont + 5 % sur le deuxième trimestre. Le reste de l’Asie croît de 1 % sur le premier semestre 2019, le retrait de la demande au Japon (- 2 %) étant compensé par le dynamisme des marchés sud-coréen (+ 8 %) et indonésien (+ 3 %). En Amérique centrale, le marché est stable sur les six premiers mois de 2019, avec un ralentissement de la demande sur le deuxième trimestre particulièrement marqué au Mexique (- 3 %), alors que les autres pays de la zone affichent une stabilité de leur marché sur l’ensemble de la période. En Amérique du Sud, le marché est en baisse de 4 % sur les six premiers mois : après un premier trimestre en recul de 7 %, affecté par la crise argentine (- 22 %) et le retrait du marché brésilien (- 6 %), la région affiche un deuxième trimestre en légère décroissance (- 1 %) en raison de la stabilisation du marché au Brésil. En Afrique Inde Moyen-Orient, malgré un progrès de 1 % sur le premier semestre 2019, le marché du Remplacement marque un ralentissement par rapport au second semestre 2018, en raison notamment d’une moindre croissance en Inde (+ 4 %), alors que les marchés du Moyen Orient sont en fort recul (- 3 %) dans un contexte géopolitique toujours plus tendu.



Poids lourd (radial & bias)



1er semestre 2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 4 %











- 1 %



- 4 %











- 1 %



+ 9 %











- 10 %



- 40 %











- 2 %



+ 32 %







- 2 %





- 0 %











- 2 %



+ 9 %











- 1 %



+ 2 %











- 2 %









2ème trimestre

2019/2018

(en nombre de pneus) Europe

y compris Russie & CEI* Europe

hors Russie & CEI* Amérique du Nord Amérique

Centrale Amérique du Sud Asie

(hors Inde) Afrique Inde Moyen-Orient Total



Première monte







Remplacement



- 7 %











+ 2 %



- 8 %











+ 3 %



+ 6 %











- 12 %



- 68 %











- 1 %



+ 32 %











- 3 %



- 2 %











- 4 %



+ 8 %











- 1 %



+ 0 %











- 4 %



* Y compris Turquie Le marché mondial des pneumatiques Poids lourd neufs, Première monte et Remplacement, est en retrait de 1 % en unités à fin juin 2019, en raison d’un fort ralentissement de la demande Remplacement (- 2 %), alors que la demande Première monte continue de croître sur le semestre (+ 2 %). Premi È re monte En Europe de l’Ouest (- 4 %), après un premier trimestre en retrait de 1 % essentiellement dû à la crise turque et au recul des marchés espagnol et britannique, la baisse de la demande Première monte s’intensifie sur le deuxième trimestre (- 8 %) avec une forte chute de la demande en Allemagne (- 19 %) et le retournement du marché français qui passe de + 6 % sur le premier trimestre à – 2 % sur le deuxième trimestre. En Europe orientale (- 4 %), après un premier trimestre en forte baisse (- 11 %), le marché se stabilise sur le deuxième trimestre (+ 1 %). En Amérique du Nord, sur des bases de comparaison très élevées (+ 16 % sur le premier semestre 2018) et dans un environnement économique encore dynamique, le marché affiche une croissance de 9 % sur le premier semestre 2019, avec un deuxième trimestre en ralentissement à + 6 % par rapport à un premier trimestre à + 12 %. En Asie (hors Inde), la demande est stable à fin juin 2019. Après une croissance de 2 % sur le premier trimestre portée par la demande en Chine (+ 1 %), au Japon (+ 2 %) et en Indonésie (+ 6 %), le marché se retourne sur le deuxième trimestre (- 2 %) : alors que le marché japonais poursuit sa croissance (+ 3 %), le marché chinois recule de 2 % et la demande indonésienne chute de 17 %. En Amérique centrale, recul du marché mexicain (- 40 %). En Amérique du Sud, le marché progresse de 32 % porté par la poursuite de la croissance du marché brésilien (+ 34 %). En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché progresse de 9 %, porté par la demande indienne (+ 12 %), alors que le marché au Moyen Orient souffre des conflits toujours plus tendus.

Remplacement En Europe de l’Ouest, la demande Remplacement affiche un retrait de 1 % sur le premier semestre. Le premier trimestre a été particulièrement pénalisé par des bases de comparaison défavorables (anticipations d’achats sur le premier trimestre 2018 avant la mise en place de mesures anti-dumping sur les pneus chinois en mai), et par la crise turque. Bien que toujours affectée par cette crise, la demande croît de 3 % sur le deuxième trimestre bénéficiant de bases de comparaison plus favorables et d’une activité de fret toujours bien orientée. En Amérique du Nord, le marché est en fort recul (- 10 %), avec une accélération de cette tendance au deuxième trimestre (- 12 %). Malgré une activité du fret dynamique, la demande Remplacement est pénalisée par la forte croissance de la demande Première monte aux Etats-Unis depuis plus d’un an, et par un déstockage massif des pneus importés d’Asie entre fin 2018 et début 2019, avant la mise en place de droits de douane mi-février. Les marchés d’Asie (hors Inde) sont en retrait de 2 % sur le semestre. En Chine, la demande recule de 2 % sur le semestre avec une forte baisse sur le deuxième trimestre (- 5 %) dans un contexte économique particulièrement incertain. En Asie du Sud-Est (- 1 %), après un premier trimestre en croissance de 1 %, la demande recule de 3 % sur le second trimestre, en raison du retournement des marchés indonésien et malaisien (- 10 %), alors que le Japon et la Corée du Sud affichent une faible croissance de 1 % sur les six premiers mois. En Amérique centrale, la demande est en baisse de 2 %, avec un marché en recul de 4 % au Mexique. En Amérique du Sud, le marché est en retrait de 2 % : alors que la demande est stable au Brésil, le marché sud-américain est pénalisé par la crise argentine (- 12 %) et le retournement du marché colombien (- 7 % au deuxième trimestre vs. + 17 % au premier trimestre). En Afrique Inde Moyen-Orient, le marché est en baisse de 1 %, traduisant un ralentissement de la demande en Inde, alors que le reste de la zone est pénalisé par un environnement économique et géopolitique instable.



Pneumatiques de spÉcialitÉs

Mines : Le marché des pneumatiques pour les mines affiche toujours une solide demande de la part des compagnies minières (cuivre, acier, charbon …).

Le marché des pneumatiques pour les mines affiche toujours une solide demande de la part des compagnies minières (cuivre, acier, charbon …). Agricole et construction : Sur le segment Agricole, les marchés de 1 er équipement reculent en Europe sous l’effet de la crise turque et en Amérique du Sud après les changements de normes réglementaires début 2019. La demande en Remplacement subit également la baisse en Turquie, recule fortement en Amérique du Nord (inondations et retrait des revenus agricoles) et plus récemment en Italie. Le segment Infrastructure, en progrès sur le semestre, donne des signes de ralentissement après 2,5 ans de hausse et un niveau record en 2018.

Sur le segment Agricole, les marchés de 1 équipement reculent en Europe sous l’effet de la crise turque et en Amérique du Sud après les changements de normes réglementaires début 2019. La demande en Remplacement subit également la baisse en Turquie, recule fortement en Amérique du Nord (inondations et retrait des revenus agricoles) et plus récemment en Italie. Le segment Infrastructure, en progrès sur le semestre, donne des signes de ralentissement après 2,5 ans de hausse et un niveau record en 2018. Deux-roues : Les marchés deux-roues poursuivent leur croissance en Europe, tant en moto qu’en scooter, et sont en retrait en Amérique du Nord. La demande sur le segment Commuting dans les nouveaux marchés demeure bien orientée.

Les marchés deux-roues poursuivent leur croissance en Europe, tant en moto qu’en scooter, et sont en retrait en Amérique du Nord. La demande sur le segment Commuting dans les nouveaux marchés demeure bien orientée. Avion : Dans un contexte de hausse continue du trafic passager, légèrement ralentie en Chine et en Inde, le marché pneumatique pour les avions commerciaux poursuit sa croissance, toujours accentuée pour le segment Radial. Activité et résultats du 1er semestre 2019 Ventes Sur les six premiers mois de l’année 2019, les ventes ressortent à 11 781 millions d’€, en hausse de 11 % par rapport à la même période de 2018, sous l’effet des facteurs suivants : des volumes en retrait (- 0,9 %), en raison principalement d’une forte baisse de la demande de pneumatiques à la Première monte Tourisme camionnette, mais également d’un ralentissement des marchés de Remplacement, aussi bien en Tourisme qu’en Poids lourd, alors que la forte croissance dans les activités minières est compensée par le retournement des marchés agricoles ;

l’effet Prix-mix très positif de 1,7 % (+ 2,0 % sur le premier trimestre, + 1,4 % sur le deuxième trimestre) : l’effet prix (+ 93 millions €) résulte d’une politique de prix rigoureuse dans un environnement rendu plus concurrentiel du fait du ralentissement des marchés ; l’effet mix (+ 83 millions €) reflète le succès continu de la stratégie premium de la marque MICHELIN et le rebond des activités minières, ainsi que l’effet favorable des performances relatives des activités de Première monte et de Remplacement ;

l’impact positif (+ 1,9 %) des parités de change, qui résulte principalement du renforcement du dollar américain par rapport à l’euro, cet effet étant atténué par l’impact négatif de certaines devises, telles le rouble russe, le peso argentin, la livre turque, ou encore le réal brésilien;

l’écart significativement favorable de périmètre (+ 8,5 %) qui reflète la très bonne performance de Fenner et Camso, sociétés acquises en 2018 pour permettre au Groupe d’accélérer son développement dans les activités pneumatiques et de matériaux de haute technologie.

RÉsultats Le Résultat Opérationnel des Secteurs s’établit à 1 438 millions d’€, soit 12,2 % des ventes, contre 1 327 millions d’€ et 12,5 % au premier semestre 2018. Le Résultat Opérationnel des Secteurs s’explique par :

- un effet périmètre de + 101 millions d’€ suite à la consolidation de Fenner, de Camso et de la déconsolidation de TCi,

- un effet volume de - 49 millions d’€ reflétant le recul des volumes de 0,9 % et une sous-absorption des frais fixes de 15 millions d’€,

- un fort effet prix-mix de + 176 millions d’€ notamment suite au pilotage rigoureux des prix, qui compense un effet matière y compris les droits de douane négatif de – 97 millions d’€.

L’inflation sur les coûts s’élève à – 97 millions d’€, plus que compensée par des gains de compétitivité à hauteur de 137 millions d’€. Les amortissements augmentent de 43 millions d’€ et les frais de démarrage de 31 millions d’€. L’effet « autre » s’élève à – 20 millions d’€. Enfin, le résultat bénéficie de l’effet favorable des variations de change de + 34 millions d’€.

Les autres produits et charges opérationnels s’élèvent à - 90 millions d’€, correspondant pour moitié à l’amortissement des incorporels acquis dans le cadre de regroupement d’entreprise pour – 45 millions d’€. Le résultat net s’établit en bénéfice de 844 millions d’€. Position financiÈre nette Au 30 juin 2019, le cash-flow libre est de – 592 millions d’€, en progression de 1 457 millions d’€ due à l’impact sur le premier semestre 2018 des acquisitions de Fenner et A.T.U ainsi que de la création de la coentreprise TBC avec Sumitomo Corporation. Au 30 juin 2019, le Groupe affiche un ratio d’endettement net de 54 %, correspondant à un endettement financier net de 6 664 millions d’€, en hausse de 2 608 millions d’€ par rapport au 31 décembre 2018 (retraité)(1), dont 815 millions d’€ suite à l’application des normes IFRS 16, 665 millions d’€ correspondant au versement des dividendes et 592 millions d’€ de cash flow libre négatif du premier semestre 2019. (1) Au 31.12.2018, le bilan consolidé du Groupe ne comprenait pas le bilan d’ouverture de Camso. Le prix d’acquisition avait été présenté en écart préliminaire d’acquisition dans le goodwill. Suite à la consolidation de Camso au 1er semestre, le bilan d’ouverture a été retraité. information sectorielle Millions d’€ Ventes Résultat Opérationnel

des Secteurs Marge Opérationnelle

des Secteurs S1 2019







S1 2018

(retraité)

(1)



S1 2018

(publié)



S1 2019



S1 2018

(retraité) S1 2018

(publié) S1 2019



S1 2018

(retraité) S1 2018

(publié) Automobile et

distribution associée 5 658 5 603 5 607 585 635 646 10,3 % 11,3 % 11,5 % Transport routier et distribution associée 3 144 3 046 2 782 279 248 195 8,9 % 8,1 % 7,0 % Activités de spécialités

et distribution associée 2 979 1 954 2 214 574 444 486 19,3 % 22,7 % 22,0 %



Groupe







11 781







10 603







10 603







1 438







1 327







1 327







12,2 %







12,5 %







12,5 %



Suite à l’acquisition de Camso et du regroupement des activités Hors la route, réajustement à la marge du périmètre des secteurs Automobile et distribution associÉe Les ventes du secteur Automobile et distribution associée s’élèvent à 5 658 millions d’€, contre 5 603 millions d’€ au premier semestre 2018, soit une hausse de 1 %. Le Résultat Opérationnel du Secteur s’est ainsi établi à 585 millions d’€ soit 10,3 % des ventes, contre 635 millions d’€ et 11,3 % en 2018. Cette évolution du Résultat Opérationnel du Secteur est liée principalement à un effet volume défavorable en ligne avec le recul de 2 % des marchés Tourisme camionnette, à une sous-absorption des frais fixes et à un effet matière défavorable suite à la hausse du prix du butadiène fin 2018. Ces effets sont partiellement compensés par l’effet prix-mix positif reflétant un pilotage prix rigoureux et la part croissante des pneus 18 pouces et plus dans lesventes du Groupe. Par ailleurs, la consolidation de Multistrada et les coûts de démarrage de l’usine de León ont eu un effet dilutif de 0,5 pt sur la marge opérationnelle. Transport routier et distribution associÉe Les ventes du secteur Transport routier et distribution associée s’élèvent à 3 144 millions d’€, en hausse de 3,2 % par rapport à 3 046 millions d’€ au premier semestre 2018. Le Résultat Opérationnel du Secteur s’élève à 279 millions d’€, représentant 8,9 % des ventes, à comparer à 248 millions d’€ et 8,1 % des ventes au premier semestre 2018. L’amélioration de la marge opérationnelle se confirme. La progression du Résultat Opérationnel du Secteur s’explique par une stabilité des volumes dans un marché en recul de 1 %, une croissance des activités Services et Solutions et un effet prix-mix robuste. Ces effets ont été en partie atténués par une augmentation des droits de douanes de 20 millions d’€, de façon temporaire en attendant la mise en place de nouveaux flux logistiques. De plus, le semestre a vu le succès confirmé de l’offre mondiale All Season MICHELIN Agilis Cross Climate pour les camionnettes et véhicules utilitaires, ainsi que le développement des activités de Services et Solutions qui, avec l’acquisition de Masternaut en Europe, ont désormais plus d’1 million de véhicules sous contrat. ActivitÉs de spÉcialitÉs et distribution associÉe Les ventes du secteur des Activités de spécialités et distribution associée s’élèvent à 2 979 millions d’€, à comparer à 1 954 millions d’€ à fin juin 2018, soit une croissance de + 52,5 %. Le Résultat Opérationnel du Secteur atteint 574 millions d’€ soit 19,3 % des ventes, contre 444 millions d’€ et 22,7 % au premier semestre 2018. La hausse du Résultat Opérationnel du Secteur s’explique en premier lieu par l’intégration de Fenner et Camso dont les résultats sont en ligne avec les attendus. La consolidation de ces deux entités a un effet dilutif sur la marge opérationnelle du SR3 de 3,7pts. À iso périmètre la marge opérationnelle est de 23 % contre 22,7 % au 1er semestre 2018. Cette amélioration provient d’un effet volume de 1 %, la très bonne performance de l’activité Minière étant compensée partiellement par le recul des volumes de l’activité Agricole suite au retournement des marchés. Elle provient également d’un fort effet prix, avec notamment une priorité donnée à la profitabilité pour la Première monte Agricole. Notations extra-financières - 1er semestre 2019 Au cours du premier semestre 2019, Michelin a été reconnu pour sa démarche de développement et mobilité durables à travers des notations extra-financières : ISS OEKOM – Michelin est parmi les entreprises leaders du secteur industriel, sur 66 entreprises, en matière de performance ESG et obtient le statut « Prime » (ISS-oekom Corpo Rating ; 2019-07-05) Achats Responsables – En juin 2019, Michelin a reçu le label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ». A ce jour, Michelin est la seule entreprise à être reconnue par le Label sur un périmètre mondial. En parallèle, en mai 2019, Michelin s’est vu remettre une attestation de maturité de ses pratiques d’achats au regard de la nouvelle norme internationale ISO 20400 « Achats Responsables ». Diversité - En 2019, afin de lutter contre les inégalités de salaires entre les hommes et les femmes en France, le Secrétariat d’Etat à l’égalité femmes-hommes et le Ministère du Travail ont mis en place l’index de l’égalité femmes-hommes. Avec une note de 94/100 attribuée à Michelin France, il ressort de cet index un premier bilan très positif du plan engagé par l’entreprise concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ces notations saluent l’engagement constant de Michelin en faveur de la mobilité et du développement durables. Faits marquants du 1er semestre 2019 Michelin présente au Salon de Genève ses deux derniers nés de la famille MICHELIN Pilot Sport : les pneus MICHELIN Pilot Sport 4 SUV et MICHELIN Pilot Sport Cup2 R. (05 mars 2019)



Après une acquisition de 87,59 % de PT Multistrada Arah Sarana TBK, acteur majeur de l’industrie pneumatique en Indonésie (08 mars 2019), le Groupe a lancé une offre publique d’achat (16 avril 2019). Michelin détient désormais 12,05 % supplémentaire du capital, soit 99,64 % de Multistrada. (19 juin 2019)



Michelin élu « Manufacturier Pneumatique de l’Année » à l'occasion de la Tire Technology Expo 2019, en Allemagne, notamment pour ses initiatives environnementales, ses innovations produits, et son travail mené sur la performance des pneus usés. (08 mars 2019)



Faurecia et Michelin s’allient pour créer un futur leader mondial de la mobilité hydrogène (11 mars 2019)



Lancement du nouveau pneu moto MICHELIN Anakee Adventure sur un marché des plus dynamiques, concurrentiels et innovants. (21 mars 2019)



Journée investisseurs à Almeria et annonce de la mise en place d’un plan de rachat d’actions à hauteur de 500 millions d’€ entre 2019 et 2023. (4 avril 2019)



Michelin élargit sa gamme de pneus poids lourds X Multi, destinée au transport régional. Un nouveau pneu pour essieu moteur, le X Multi HD D, et un nouveau pneu pour remorques basses, le X Multi T2 (03 mai 2019)

Gulf Air choisit MICHELIN comme fournisseur exclusif de pneus, équipant ainsi la totalité de sa flotte du pneu MICHELIN Air X (03 mai 2019)



Michelin annonce l’acquisition de Masternaut, un acteur majeur de la télématique en Europe et accélère ainsi le déploiement de ses offres télématiques dans la région (16 mai 2019)



Florent Menegaux, Gérant Commandité, est devenu Président de la Gérance à l’issue de l’Assemblée générale mixte des actionnaires (17 mai 2019)



Michelin s’engage à hauteur de 22,8 % dans un partenariat public-privé unique en son genre. La société ainsi créée, Hympulsion, aura pour objectif de favoriser la mobilité à l’hydrogène renouvelable dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes (20 mai 2019)

Première édition du guide MICHELIN Californie référençant 90 restaurants étoilés (04 juin 2019)

Michelin et General Motors ont présenté le prototype Uptis (Unique Puncture-proof Tire System), une nouvelle génération de pneus sans air comprimé pour les voitures lors du sommet « Movin’On » (04 juin 2019)

World Endurance Championship 2019 - 24 Heures du Mans 2019 : Le doublé Toyota Gazoo Racing offre la 22ème victoire consécutive à Michelin (17 juin 2019)

Le pneu MICHELIN Pilot Sport 4S* choisi par BMW pour équiper les nouvelles BMW X3 M et X4 M (18 juin 2019)

Michelin et Safran annoncent le succès des essais en vol du premier pneu d’avion connecté sur un Falcon 2000S de Dassault Aviation (19 juin 2019)



La démarche MICHELIN LONG LASTING PERFORMANCE, reconnue par le Parlement Européen qui a voté l’introduction de tests sur pneus usés dès 2022, est présentée à Vienne pour son intérêt en matière de sécurité, d’économie et d’environnement (01 juillet 2019) La liste complète des Faits marquants du 1er semestre 2019

est disponible sur le site Internet du Groupe : https://www.michelin.com/



PrÉsentation et ConfÉrence tÉlÉphonique

Les résultats au 30 juin 2019 seront commentés aux analystes et investisseurs lors d’une présentation en anglais, simultanément traduite en français ce jour (jeudi 25 juillet 2019) à 18h30, heure de Paris. WEBCAST

La présentation sera diffusée en direct sur le site internet : https://www.michelin.com/finance/

Conférence téléphonique :

Veuillez composer à partir de 18h20 l’un des numéros suivants : Depuis la France 01 70 71 01 59 (en français) code PIN : 33918850#

Depuis la France +33 (01) 72 72 74 03 (en anglais) code PIN : 43603957#

Depuis le Royaume-Uni +44 (0) 207 194 3759 (en anglais) code PIN : 43603957#

Depuis l’Amérique du Nord (+1) 646 722 4916 (en anglais) code PIN : 43603957#

Depuis le reste du monde +44 (0) 207 194 3759 (en anglais) code PIN : 43603957# La présentation de l’information financière au 30 juin 2019 (communiqué de presse, présentation, rapport financier) peut être consultée sur le site https://www.michelin.com/ , ainsi que des informations pratiques relatives à cette conférence. Calendrier Information trimestrielle au 30 septembre 2019 : jeudi 24 octobre 2019 après Bourse . Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 4 73 32 74 47

+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com









Humbert de Feydeau

+33 (0) 4 73 32 68 39

+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)

humbert.de-feydeau@michelin.com









Pierre Hassaïri

+33 (0) 4 73 32 95 27

+33 (0) 6 84 32 90 81 (mobile)

pierre.hassairi@michelin.com Relations Presse







Corinne Meutey

+33 (0) 1 78 76 45 27

+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile)



corinne.meutey@michelin.com









Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 98 59 27

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com









Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 98 59 25

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com .

