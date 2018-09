Michelin : Décryptage AOF du palmarès du CAC 40 à la clôture -Jeudi 13 septembre 2018 Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+3,64% à 102,60 euros)Le fabricant de pneumatiques a confirmé sa guidance pour l'année 2018, à l'issue d'une revue portant sur la situation de ses marchés, les cours des matières premières et les parités de changes. Michelin vise donc une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, un résultat opérationnel sur activités courantes supérieur à celui de 2017, hors effet de change, et de génération d'un cash flow libre structurel supérieur à 1,1 milliard d'euros.