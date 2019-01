Michelin : Jean-Dominique Senard va terminer son mandat

24/01/2019 | 14:05

Nommé ce jour président du groupe Renault, Jean-Dominique Senard ira jusqu'au bout de son mandat de président de Michelin, lequel se terminera en mai 2019, annonce le fabricant de pneumatiques.



'La transition à la tête du groupe Michelin, annoncée dès février 2018, est engagée depuis mai 2018. À seulement quelques semaines du passage de relais, Florent Menegaux, Gérant et futur Président, a d'ores et déjà progressivement pris une part de plus en plus importante dans le pilotage du Groupe, en parfaite coordination avec Jean-Dominique Senard. Afin que cette période se déroule dans les conditions les plus exigeantes en termes de rigueur et d'éthique, des procédures particulières seront mises en place chez Michelin', indique le groupe français.



Florent Menegaux succèdera à Jean-Dominique Senard à la tête de Michelin après l'assemblée générale du groupe du 17 mai.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.