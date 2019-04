Michelin : Journée Investisseurs: Michelin réaffirme sa stratégie de croissance, confirme ses ambitions 2020 et annonce un programme de rachat d'actions

INFORMATION PRESSE

Almeria, le 4 avril 2019

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

À l'occasion de sa Journée Investisseurs, Michelin réaffirme sa stratégie de croissance, confirme ses ambitions 2020 et annonce un programme de rachat d'actions de 500 millions d'€ entre 2019 et 2023

Après une introduction de Jean-Dominique Senard, Président de la Gérance, rappelant les progrès continus du Groupe, Florent Menegaux, Gérant Commandité, est revenu sur les 4 domaines de croissance de la stratégie présentée en 2016.

Le domaine des pneumatiques, coeur de métier de Michelin : la capacité d'innovation du Groupe, la force de sa marque et son accès au marché permettent d'offrir à ses clients des pneumatiques toujours plus performants et adaptés à leurs besoins.



Les activités de Services et Solutions : les services autour du pneu, la mobilité connectée et les solutions de gestion de flottes apportent à ses clients B2B un gain d'efficacité dans leur mobilité.



Le domaine Expériences : les activités de sélection permettent aux clients B2C du Groupe de vivre des moments uniques de mobilité et de renforcer leurs contacts avec la marque MICHELIN.



Le développement dans le domaine des "matériaux de haute technologie" : fort de son savoir-faire dans les polymères renforcés, le Groupe a expliqué les perspectives de croissance de Fenner. Il a également présenté les deux co-entreprises autour de l'impression 3D métal et de la mobilité hydrogène respectivement avec Fives Industrie et Faurecia comme des relais de croissance au-delà du plan 2020.

Scott Clark, Directeur Business Automobile, Motorsports, Expériences et Vincent Rousset-Rouvière, Directeur de la Division Tourisme et Camionnettes Première monte, ont détaillé la dynamique de croissance des marchés Tourisme et camionnettes Tier 1. La capacité d'innovation du Groupe permettant de répondre aux besoins des clients Première monte, la puissance de la marque MICHELIN et un accès au marché renforcé pour atteindre les consommateurs finaux ont été présentés comme les principaux leviers de croissance du Groupe sur les marchés les plus profitables.

Serge Lafon, Directeur Business Spécialités, et Bruce Brackett, Directeur Ligne Business Mines ont rappelé les fondamentaux qui soutiennent la croissance structurelle des marchés miniers et hors-route. Ils ont expliqué comment l'avance technologique de Michelin au service du client, l'apport et la complémentarité de Camso, vont permettre des gains de parts de marché dans ces activités de spécialité profitables.

Marc Henry, Directeur Financier, a par la suite confirmé l'atteinte des cibles 2020 de résultat opérationnel, du plan de compétitivité, de génération structurelle de cash et de ROCE.

Yves Chapot, Gérant non Commandité, a présenté les premières orientations du Groupe au-delà de 2020 avec notamment la mise en place d'un plan de compétitivité renforcé tant sur la performance industrielle que sur la réduction des frais généraux. La croissance du Groupe associée aux efforts de compétitivité et à une optimisation des stocks, permettront un progrès continu de génération structurelle de cash d'ici 2025. Florent Menegaux a confirmé la politique de dividende du Groupe et annoncé la mise en place d'un plan de rachat d'actions de 500 millions d'€ entre 2019 et 2023.

En conclusion, Florent Menegaux a réaffirmé l'engagement des équipes à l'atteinte des ambitions de croissance du Groupe au service d'une mobilité durable.

Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 4 73 32 74 47

+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com







Matthieu Dewavrin

+33 (0) 4 73 32 18 02

+33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile)

matthieu.dewavrin@michelin.com







Humbert de Feydeau

+33 (0) 4 73 32 68 39

+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)

humbert.de-feydeau@michelin.com



Relations Presse







Corinne Meutey

+33 (0) 1 78 76 45 27

+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile)

corinne.meutey@michelin.com







Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 98 59 27

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com







Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 98 59 25

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet https://www.michelin.com/.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Michelin via Globenewswire