Michelin : La valeur du jour à Paris - MICHELIN va se renforcer sur le segment des pneus premium

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Michelin (-0,36% à 110,85 euros) a dévoilé les premiers éléments de sa stratégie pour les années à venir, à l’occasion d’une journée Investisseurs, se tenant dans son centre d'essais d'Almeria en Espagne. Ainsi, le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne du marché mondial des pneus première monte d’environ 1% entre 2018 et 2023, contre près de 2% sur la période 2013-2018. Dans cet environnement moins favorable, Michelin cherchera à améliorer son mix-produit, en se renforçant sur les pneus premium.Il souhaite tirer parti de la croissance annuelle moyenne d'environ 2% sur le marché des pneus de 18 pouces et plus entre 2018 et 2023. Sur la période 2013-2018, la croissance était d'environ 2,5%.Michelin en attend un effet mix positif de 100 millions d'euros chaque année sur sa marge jusqu'en 2023.A cette date, les pneus 18 pouces et plus devraient représenter 52% des ventes totales de première monte et remplacement de marque Michelin, contre 32% aujourd'hui.D'autres éléments seront dévoilés par Michelin au cours de la journée. Ils seront présentés par Florent Menegaux, qui prendra ses fonctions de président de Michelin à l'issue de l'Assemblée générale du 17 mai prochain, en remplacement de Jean-Dominique Senard.