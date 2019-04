INFORMATION PRESSE

Almeria, le 4 avril 2019

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Le groupe Michelin organise une Journée Investisseurs à Almeria, dans son centre d'essais espagnol

Le groupe Michelin tient aujourd'hui une Journée Investisseurs dans son centre d'essais d'Almeria en Espagne.

Les thèmes suivants seront abordés lors de la journée :

- Introduction générale (Jean-Dominique SENARD, Président de la Gérance)

- Quatre domaines de croissance pour atteindre nos ambitions pour 2020

(Florent MENEGAUX, Gérant Commandité)

Michelin : marque leader, à la pointe de la technique sur le marché Tourisme

(Scott CLARK, Directeur Business Automobile, Motorsports, Expériences,

Vincent ROUSSET-ROUVIERE, Directeur Ligne Business Tourisme camionnette Première monte)

Michelin, leader mondial des solutions de mobilité hors route

(Serge LAFON, Directeur Business Spécialités)

- Business Mines (Bruce BRACKETT, Directeur Ligne Business Mines)

- Étapes du plan stratégique pour 2020 (Marc HENRY, Directeur financier)

- Plan de compétitivité (Yves CHAPOT, Gérant non Commandité)

- Michelin au-delà de 2020 et conclusion (Florent MENEGAUX, Gérant Commandité)

Les présentations de la journée seront mises en ligne sur le site Internet du Groupe (https://www.michelin.com/) au fur et à mesure qu'elles seront commentées.

Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 4 73 32 74 47

+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com







Matthieu Dewavrin

+33 (0) 4 73 32 18 02

+33 (0) 6 71 14 17 05 (mobile)

matthieu.dewavrin@michelin.com







Humbert de Feydeau

+33 (0) 4 73 32 68 39

+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)

humbert.de-feydeau@michelin.com





Relations Presse







Corinne Meutey

+33 (0) 1 78 76 45 27

+33 (0) 6 08 00 13 85 (mobile)

corinne.meutey@michelin.com







Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 98 59 27

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com







Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 98 59 25

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Michelin via Globenewswire