Communiqué de presse

Clermont-Ferrand, le 6 avril 2020

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN





Les dirigeants du groupe Michelin revoient leur rémunération à la baisse





La crise sanitaire provoque un ralentissement sensible de l’activité du groupe Michelin, qui conduit notamment une partie des salariés à subir des mesures de chômage partiel. Dans ce contexte, en manifestation de solidarité avec toute la communauté des salariés, les gérants, le Comité Éxécutif et le Conseil de Surveillance du groupe Michelin revoient à la baisse leur rémunération.

Florent Menegaux et Yves Chapot, gérants du groupe Michelin, ont choisi de diminuer d’environ 25 % leur rémunération pour les mois d’avril et de mai 2020.

Les membres du Comité Éxécutif du Groupe ont volontairement décidé de baisser leur rémunération d’environ 10 % pendant la même période.

Cette baisse sera reconduite aussi longtemps que des salariés du Groupe se trouveront en situation d’activité partielle au motif de la crise sanitaire du Covid 19.

Florent Menegaux et Yves Chapot ont également exprimé la volonté de renoncer à une partie de leur rémunération variable 2019 versée en 2020, une fois que celle-ci aura été soumise au vote des actionnaires lors de l’Assemblée générale qui se tiendra à huis clos le 23 juin 2020.

Enfin, le président du Conseil de Surveillance du groupe Michelin, Michel Rollier, et ses membres indépendants s’associent à cet effort en faisant don de 25 % du montant de leurs jetons de présence reçus en 2020 à des fondations de leurs pays respectifs ayant pour objet la lutte contre le Covid 19.

Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 4 73 32 74 47

+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com









Humbert de Feydeau

+33 (0) 4 73 32 68 39

+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)

humbert.de-feydeau@michelin.com









Pierre Hassaïri

+33 (0) 4 73 32 95 27

+33 (0) 6 84 32 90 81 (mobile)

pierre.hassairi@michelin.com





Relations Presse







Hervé Erschler

+33 (0) 1 45 66 22 22

+33 (0) 6 70 47 85 04 (mobile)

herve.erschler@michelin.com





Pascale Audibert



+ 33 0 (6) 34 09 82 67

pascale.audibert@michelin.com





Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 32 23 05

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com







Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 32 15 11

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe