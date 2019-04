Clermont-Ferrand, le 15 avril 2019

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 17 MAI 2019

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Michelin se tiendra le vendredi 17 mai 2019 à 9 heures au Polydome, place du 1er Mai à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Les actions Michelin étant exclusivement nominatives, un avis de convocation, comportant un exposé sommaire des activités et des résultats du Groupe pour l'exercice 2018 et une présentation des résolutions soumises au vote de l'Assemblée, est adressé à tous les actionnaires.

Ce document, ainsi que l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires, dans les délais légaux, sont disponibles sur le site internet : https://www.michelin.com/finance/actionnaires-individuels/assemblee-generale-2019/.

Les actionnaires peuvent également consulter sur ce site internet ou au siège social, ou demander à la société, l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 225-83 du Code de commerce.

