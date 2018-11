Michelin : Michelin annonce son intention de fermer le site de Dundee au Royaume-Uni en 2020

INFORMATION PRESSE

Clermont-Ferrand, le 5 novembre 2018

Michelin annonce son intention de fermer le site de Dundee au Royaume-Uni en 2020

Le site Michelin de Dundee, ouvert en 1971, produisant exclusivement des pneumatiques à la marque Michelin en dimension 16 pouces et moins pour les véhicules de tourisme, est confronté ces dernières années à de graves difficultés dues :

à une transformation en profondeur du parc de véhicules de tourisme se traduisant par un recul structurel de la demande en pneumatiques premium en 16 pouces et moins ;

à une évolution accélérée de l'offre de pneumatiques 16 pouces et moins vers des produits d'entrée de gamme produits à bas coûts en Asie.

Malgré les efforts continus du Groupe et l'engagement du personnel de l'usine pour rendre le site économiquement viable à travers la mise en oeuvre de plusieurs plans d'action - 70 millions d'euros ont ainsi été investis ces dernières années pour le moderniser - l'accélération de la transformation du marché rend l'outil industriel inadapté et sa conversion n'est pas financièrement tenable.

Dans ce contexte, le groupe Michelin a dû se résoudre à annoncer son intention de fermer d'ici mi-2020 l'usine de Dundee. Désormais, sa priorité est d'apporter aux 845 salariés de l'usine le soutien le plus efficace possible pour leur permettre de faire face aux conséquences de cette décision difficile.

Conformément à ses principes, le Groupe prévoit les moyens appropriés pour mettre en oeuvre un programme d'accompagnement personnalisé pour chaque salarié de l'usine. Outre le versement d'indemnités de licenciement majorées et la mise en oeuvre de mesures spécifiques pour les salariés en fin de carrière, Michelin proposera un dispositif complet pour permettre aux salariés concernés d'accéder dans les meilleurs délais à un nouveau projet professionnel. Il comportera notamment un accompagnement intensif à la recherche d'un nouvel emploi, des mesures d'aide à la mobilité géographique, ainsi que des programmes de formation sur mesure incluant des parcours de reconversion professionnelle.

Michelin Développement, l'entité du Groupe dédiée au développement économique local dans les territoires où Michelin est implanté, sera également mobilisé avec tous les acteurs du territoire pour contribuer à créer 845 nouveaux emplois.

Conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni, Michelin va entamer dans un délai de deux semaines un processus de consultation des salariés et des organisations syndicales sur le projet de fermeture et sur les mesures d'accompagnement social.

Michelin poursuit au Royaume-Uni ses activités de rechapage de pneus Poids Lourd, de vente et de distribution de l'ensemble de ses produits et services. Le Groupe s'y développe également autour des activités de haute technologie et les activités digitales, comme l'illustrent les récentes acquisitions faites par le groupe, notamment Blackcircles.com et Fenner.

Pour financer cette opération, le groupe Michelin enregistrera une provision d'environ 155 millions d'euros en charges non récurrentes dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2018.





