COMMUNIQUE DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 28 août 2018

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin annonce un projet d'émission obligataire en euros en trois tranches

Michelin procédera ce jour à 10h30 (CET) à une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs obligataires, dans la perspective de lancer une émission obligataire en euros en trois tranches, à maturité 7 ans, 12 ans et 20 ans respectivement.

Le produit de l'émission obligataire serait affecté aux besoins généraux de financement du Groupe.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l'offre des obligations ne constitue pas une opération par voie d'offre au public dans un quelconque pays, y compris la France.

