COMMUNIQUE DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2018

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin confirme sa guidance 2018

Après revue des principaux éléments exogènes que sont les marchés, le cours des matières premières et les parités, Michelin confirme sa guidance 2018.

Le marché Tourisme camionnette Remplacement mondial, bénéficie d'une croissance des marchés européens, compensant un ralentissement du marché chinois. Le marché Tourisme camionnette Première monte se contracte, avec notamment une moindre croissance en Chine. Le marché Poids lourd reste tiré par la forte demande de fret (en Europe et aux Amériques) et les marchés de Spécialités poursuivent leur croissance dynamique.

L'impact attendu de l'évolution du cours des matières premières sur le résultat opérationnel du deuxième semestre reste neutre, le renchérissement du prix du Brent étant compensé par des prix du caoutchouc naturel plus favorables.

Le renforcement de l'US dollar par rapport à l'euro compense les impacts négatifs des dépréciations des devises émergentes, en particulier du peso argentin et de la livre turque, pays dans lesquels le Groupe a passé des hausses de prix significatives. L'impact attendu de l'évolution des parités avec les cours moyens d'août reste inchangé par rapport à celui indiqué en juillet.

La présentation aux investisseurs de ce jour est disponible sur le site Internet du Groupe : https://www.michelin.com/finance/investisseurs-institutionnels-analystes/publications

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com /fre .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.





