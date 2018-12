Michelin : a finalisé l'acquisition de Camso

18/12/2018 | 18:49

Michelin a finalisé aujourd'hui l'acquisition de Camso. Le montant pour cette acquisition est de 1,36 milliard USD.

Camso occupe une position de leader mondial sur les marchés des chenilles en caoutchouc pour les engins agricoles et les motoneiges. La société réalise un chiffre d'affaires d'1milliard USD.



' En s'associant à Camso, Michelin va former le leader mondial sur les marchés hors-route dont la direction sera localisée à Magog au Québec ' indique le groupe.



' Ce leader mondial représentera un chiffre d'affaires de plus du double de celui de Camso, sera servi par 26 usines, regroupera environ 12 000 personnes '.



