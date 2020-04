Michelin : annonce un partenariat avec une start-up suédoise

15/04/2020 | 10:15

Le groupe Michelin annonce ce jour qu'il s'associe à Enviro, une start-up suédoise de vingt personnes créée en 2001, pour développer et industrialiser à grande échelle une technologie de pyrolyse permettant de recycler les pneumatiques en fin de vie.



'Enviro a développé une technologie permettant de modifier la composition chimique et la phase physique du matériau pneumatique au cours du processus de pyrolyse*, tout en assurant une consommation d'énergie minimale. Cette technologie résolument innovante permet d'obtenir des produits de haute qualité tels que du noir de carbone régénéré, de l'huile de pyrolyse, de l'acier ou encore du gaz, produits qui peuvent ensuite être réincorporés dans le circuit de production de différents secteurs industriels', explique Michelin.



Cet accord prévoit également que Michelin entrera à hauteur de 20% dans le capital d'Enviro, pour un montant de 32.526.262 SEK (environ 3 millions d'euros).



