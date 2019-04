Michelin : anticipe un ralentissement du marché des pneumatiques, le titre recule

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Michelin glisse de 0,3% à 110,95 euros jeudi, les investisseurs accueillant froidement les prévisions à cinq ans dévoilées par le fabricant de pneumatiques à l'occasion d'une journée investisseurs organisée dans son centre d'essai d'Almeria, en Espagne.

Ce léger coup de frein en Bourse s'explique par le ralentissement attendu du marché de référence du groupe clermontois. "Les investisseurs avaient déjà connaissance de ce coup de mou à venir, mais c'est toujours difficile à accepter pour eux", a indiqué un gérant.

Alors qu'il avait progressé d'environ 2% par an en moyenne entre 2013 et 2018, le marché mondial des pneumatiques, dans le segment de la première monte, devrait progresser d'à peine 1% entre 2018 et 2023, selon les prévisions de Michelin.

Sur cette période, le groupe clermontois s'estime toutefois en mesure d'enregistrer une augmentation de ses volumes "au moins en ligne" avec la croissance du marché, selon un communiqué de presse diffusé sur son site Internet.

Les perspectives sont un peu plus engageantes pour certaines niches. En prenant toujours pour référence la période s'étalant de 2018 à 2023, le pneumaticien anticipe un taux de croissance moyen annuel de 2% pour le marché des pneumatiques premium dont la taille excède 18 pouces et de 3% pour les pneumatiques de spécialité.

Envisageant de faire passer de 32 à 52% la part des pneumatiques premium dans le total de ses ventes (première monte et remplacement) entre 2018 et 2023, le groupe espère ajouter plus de 100 millions d'euros par an à son résultat opérationnel.

Entre 2019 et 2023, le marché des pneumatiques pour l'industrie minière progressera également de 3%. Malgré un premier trimestre qui sera pénalisé par des difficultés d'ordre logistique, Michelin affichera cette année une croissance supérieure à 3% dans ce segment très rentable.

Pour ce qui est de la croissance externe, Michelin a confirmé que les synergies liées à l'acquisition du spécialiste canadien des pneus de spécialité Camso, finalisée fin 2018 pour 1,36 milliard de dollars, atteindront 55 millions de dollars d'ici 2021 au niveau de son résultat opérationnel.

L'intégration du spécialiste britannique des matériaux de haute technologie Fenner, racheté en mars 2018 pour 1,3 milliard de livres sterling, se déroule "très bien" et produit des résultats "supérieurs à nos attentes", selon Michelin. A la fin 2018, le groupe avait relevé de 30 à 60 millions de livres son objectif de synergies annuelles concernant Fenner à horizon 2022.

L'an passé, Camso et Fenner ont contribué à hauteur de 150 millions d'euros au résultat opérationnel de Michelin.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire