Michelin augmente ses ventes au 3e trimestre mais voit des nuages à l'horizon

Paris (awp/afp) - Le fabricant français de pneumatiques Michelin a vu ses ventes augmenter de 5,2% au troisième trimestre, à 5,61 milliards d'euros, mais il anticipe une baisse de ses marchés au quatrième trimestre notamment à cause de la Chine, et a précisé jeudi soir ses objectifs de résultats.

Michelin s'attend désormais à "une légère croissance" de ses ventes sur l'année 2018. Il prévoit par ailleurs un bénéfice opérationnel en "hausse d'au moins 200 millions d'euros hors effets de changes" alors qu'il anticipait jusqu'ici une hausse sans indiquer de montant, a annoncé le directeur financier Marc Henry, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"C'est un très beau troisième trimestre, tiré par les gains en pneus 18 pouces et plus pour l'activité tourisme", des produits qui équipent les véhicules plus haut de gamme sur lesquels Michelin gagne des parts de marché, a commenté M. Henry. L'activité tourisme représente plus de la moitié des ventes du groupe.

Il a souligné le rebond (+3%) de l'activité poids lourds et la bonne dynamique (+9%) des pneumatiques de spécialités qui équipent les véhicules agricoles, ceux de la construction et les engins miniers, notamment.

La hausse des ventes inclut un effet volume de 2,9% au troisième trimestre. Elle comprend un effet "prix-mix" à +0,5%, qui reflète sa capacité à augmenter ses tarifs.

Le manufacturier français, qui vend sur tous les grands marchés mondiaux, souffre cependant de la baisse des devises dans plusieurs pays, notamment en Turquie, en Argentine, en Russie et au Mexique. Hors effets de changes, le chiffre d'affaires aurait progressé de 6,8% sur le troisième trimestre, soit un impact de 84 millions d'euros.

Michelin précise qu'il a imposé des "hausses de prix importantes" sur ces marchés, pour compenser la chute des devises, qui vont affecter ses volumes à court terme.

Le groupe souligne surtout qu'il s'attend à un ralentissement conjoncturel pour la fin de l'année, notamment en Chine, où le marché automobile a baissé ces derniers mois, et en Europe, où l'entrée en vigueur de nouvelles normes d'homologation WLTP pour les voitures a entraîné une chute des immatriculations depuis le 1er septembre.

Il anticipe désormais une hausse de 0,5% sur l'année du marché mondial des pneumatiques tourisme, au lieu de +1,5% prévu jusqu'ici. Sur le seul dernier trimestre, ce marché est même attendu en baisse de 0,5%.

Pour le marché poids lourds, Michelin s'attend à une baisse de l'ordre de 1,5% sur l'année, contre une prévision précédente de croissance de 0,5%. Le seul dernier trimestre pourrait baisser de 5 à 6% essentiellement à cause d'un recul en Asie, et notamment en Chine, a indiqué M. Henry.

afp/rp