Michelin : confirme ses objectifs 2019

25/07/2019 | 18:05

Communiquées ce jeudi soir, les ventes du groupe Michelin réalisées au titre du premier semestre 2019 s'établissent à 11,781 milliards d'euros au 30 juin, contre 10,603 milliards d'euros pour le premier semestre 2018.



Le résultat opérationnel du groupe s'établit ainsi à 1,348 milliard d'euros, stable par rapport à la même période un an plus tôt. Le résultat net s'établit en bénéfice de 844 millions d'euros, contre 917 millions pour les six premiers mois de l'année 2018.



“Dans des marchés très perturbés, le Groupe démontre sa capacité à piloter ses prix et à déployer ses mesures de compétitivité afin de préserver ses marges. Il bénéficie par ailleurs de la forte contribution de ses acquisitions récentes. Dans cet environnement économique toujours incertain, le Groupe poursuit ses efforts de compétitivité, le pilotage rigoureux de ses prix pour conserver son leadership sur les activités pneumatiques et assurer le déploiement de sa stratégie de croissance”, commente Florent Menegaux, Président.



Pour l'ensemble de l'année 2019, Michelin confirme par ailleurs ses objectifs de croissance des volumes, en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, de résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018 hors effet de change (au-delà de la contribution additionnelle de Camso et Fenner), et de génération d'un cash-flow libre structurel supérieure à 1,45 milliard d'euros.





