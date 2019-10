Michelin confirme ses objectifs annuels malgré les fermetures d'usines

Paris (awp/afp) - Le géant français des pneumatiques Michelin, qui a annoncé récemment la fermeture de deux usines en Europe, a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour l'année après avoir publié des ventes solides au troisième trimestre.

Le manufacturier de Clermont-Ferrand a publié un chiffre d'affaires en hausse de 8,9% de juillet à septembre, à 6,11 milliards d'euros.

Dans un contexte de crise du marché automobile, la performance est supérieure aux attentes des analystes interrogés par Factset, qui tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,96 milliards d'euros.

A périmètre et taux de change constants, la hausse d'activité atteint 2,3%, portée par des augmentations de tarifs et une montée en gamme des ventes, qui ont compensé un recul des volumes.

"On fait un très bon troisième trimestre", a estimé le directeur financier Yves Chapot, lors d'une audioconférence avec des journalistes. Il a toutefois mis en garde sur "les volumes en baisse de 0,8% à fin septembre" hors acquisitions.

"Nous voyons des nuages s'accumuler, en particulier sur le marché des poids lourds et de la construction qui se sont dégradés pendant l'été et qui nous incitent à une certaine prudence", a-t-il déclaré.

Michelin a confirmé pour 2019 l'ensemble de ses objectifs: croissance des volumes conforme à l'évolution des marchés, résultat opérationnel supérieur à l'an dernier hors effets de change, et des flux de trésorerie positifs supérieurs à 1,45 milliard d'euros.

Le groupe français a annoncé il y a deux semaines la fermeture de son usine de pneus poids lourds de La Roche-sur-Yon (Vendée) où travaillent 619 salariés. Fin septembre, il avait annoncé la fermeture de son usine de Bamberg, dans le sud de l'Allemagne, qui emploie 858 salariés dans la production de pneumatiques pour voitures.

Ces fermetures ont provoqué une vive contestation syndicale. Michelin a justifié ces décisions par la nécessité de défendre la compétitivité de l'entreprise face à la forte concurrence des importations de produits asiatiques, et notamment chinois, en Europe.

Grève et manifestation

Environ 300 personnes ont manifesté jeudi à La Roche-sur-Yon, à l'appel de la CGT, pour dénoncer la fermeture de leur site, alors qu'un mouvement de grève était lancé au niveau national.

"La misère, c'est pas une fatalité", a lancé Denis Plard, représentant CGT d'une autre usine Michelin, venu en Vendée pour soutenir ses collègues grévistes. "Le plus choquant, c'est que Michelin n'est pas une entreprise en difficulté", a-t-il lancé.

Au total, 3,1% des effectifs présents sur l'ensemble des sites Michelin en France étaient en grève jeudi, selon la direction du groupe qui a promis de fortes mesures d'accompagnement pour les personnels touchés par les fermetures.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes de Michelin ont augmenté de 10,4%, à 17,9 milliards d'euros. La hausse se limite à +1,3%, hors acquisitions et effets de change.

Le groupe table sur un marché des pneus pour voitures et camionnettes en recul de 1% sur l'année.

Mais "les marchés poids lourd devraient accentuer leur recul sur le quatrième trimestre pour terminer l'année en retrait de 4%", a-t-il prévenu.

La demande reste en revanche "soutenue" pour les pneus d'avions et de véhicules miniers, "permettant de compenser le fort recul des marchés (des véhicules) agricole et (de) construction".

"Face à la dégradation des marchés, plus forte qu'attendu, en particulier sur le poids lourds, le groupe poursuit son travail sur la compétitivité de ses activités, le pilotage rigoureux des prix et le renforcement de ses positions sur les segments et domaines les plus porteurs de croissance", a déclaré le président de Michelin, cité dans un communiqué.

Au premier semestre, le manufacturier avait enregistré un bénéfice net de 844 millions d'euros, en baisse de 8%.

A la Bourse de Paris, l'action Michelin a fini jeudi soir en baisse de 1,94% à 101,20 euros, dans un marché en hausse de 0,55%. Mais le titre a gagné près de 17% depuis le début de l'année.

afp/rp