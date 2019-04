Michelin : confirme ses objectifs sur 2020

04/04/2019 | 16:31

Le Groupe a organisé aujourd'hui une journée de rencontres avec les investisseurs à Almeria, en Espagne.



Différents points sont abordés dans la présentation introductive de l'actuel patron du groupe, Jean-Dominique Senard, et de son successeur Florent Menegaux.



Marc Henry, Directeur Financier, a confirmé l'atteinte des cibles 2020 de résultat opérationnel, du plan de compétitivité, de génération structurelle de cash et de ROCE.



Yves Chapot, Gérant non Commandité, a présenté les premières orientations du Groupe au-delà de 2020 avec notamment la mise en place d'un plan de compétitivité renforcé tant sur la performance industrielle que sur la réduction des frais généraux. ' La croissance du Groupe associée aux efforts de compétitivité et à une optimisation des stocks, permettront un progrès continu de génération structurelle de cash d'ici 2025 '.



Florent Menegaux a confirmé la politique de dividende du Groupe et annoncé la mise en place d'un plan de rachat d'actions de 500 millions d'euros entre 2019 et 2023.



En conclusion, Florent Menegaux a réaffirmé l'engagement des équipes à l'atteinte des ambitions de croissance du Groupe au service d'une mobilité durable.



