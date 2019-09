Michelin : convention de rachats d'actions avec un PSI

02/09/2019 | 08:59

Michelin indique avoir sollicité l'assistance d'un prestataire de services d'investissements (PSI) pour les besoins de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale mixte du 17 mai dernier.



Selon les termes du contrat conclu le 29 août, il est convenu entre les parties que le PSI vendra au pneumaticien, qui s'oblige à les acquérir, entre le 2 septembre et le 21 novembre, une certaine quantité d'actions, dans la limite d'un montant de 70 millions d'euros.



Ces rachats seront effectués à un cours moyen déterminé par le marché pendant toute la durée du contrat, moins une décote garantie, et ne pouvant excéder le prix maximum d'achat fixé par l'AGM du 17 mai.



