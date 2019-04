Michelin : dans le vert, conforté par un analyste

05/04/2019 | 15:43

Le titre Michelin s'affiche légèrement dans le vert (+0,3%) ce vendredi à Paris, sur fond de propos positifs émis par un analyste.



UBS maintient en effet ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre du fabricant de pneumatiques auvergnat, la récente journée investisseurs ayant permis au groupe de communiquer des prévisions 'en ligne avec les attentes' de l'analyste - qui en fait d'ailleurs toujours sa valeur préférée dans le secteur.



'Nous pensons que l'avantage concurrentiel de Michelin provient de la force de la marque, de meilleures caractéristiques techniques que celles des produits des concurrents et une distribution efficace', apprécie UBS. Retenant également que l'intégration des récentes acquisitions se déroulait 'mieux que prévu', et même si la croissance en volume au premier trimestre devrait être légèrement freinée par des problèmes de logistique, l'analyste estime que Michelin devrait continuer à connaître une 'saine croissance'.



Ainsi, UBS confirme son objectif de cours de 124 euros. Le broker apprécie en effet une 'valorisation attractive', présentant des risques 'limités'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.