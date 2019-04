Michelin : en baisse malgré sa journée investisseurs

04/04/2019 | 11:58

En retrait de 1% ce midi, l'action Michelin comptait parmi les plus fortes baisses l'indice CAC 40 alors que le pneumaticien organise aujourd'hui une journée de rencontres avec les investisseurs à Almeria, en Espagne. S'il est question de montée en gamme, la concurrence est aussi souvent évoquée.



Différents points sont abordés dans la présentation introductive de l'actuel patron du groupe, Jean-Dominique Senard, et de son successeur Florent Menegaux. Il est notamment question d'innovation technologique mais aussi d''un marché hautement concurrentiel', de la puissance des marques, mais encore 'd'un environnement très compétitif exigeant l'excellence opérationnelle et la numérisation'. Même si le groupe insiste sur 'le maintien de son pouvoir de fixation des prix' et 'l'amélioration de sa compétitivité' par des réorganisations et des économies.



Par ailleurs, le terme 'premium' (haut de gamme) revient 12 fois dans la présentation consacrée à la division Véhicules légers (SR1) et trois fois dans celle consacrée aux camions (SR2).





