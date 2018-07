Michelin : en hausse après les résultats et des commentaires

24/07/2018 | 16:17

Le titre Michelin s'affiche en nette hausse ce mardi à Paris, gagnant plus de 2,5%, au lendemain de la publication de résultats semestriels solides et après des commentaires positifs d'analystes.



Le résultat opérationnel du groupe sur activités courantes s'est établi ainsi à 1 327 millions d'euros, en progrès de 11% à taux de change constant. Le résultat net s'établit en bénéfice de 917 millions d'euros, en hausse de 6%.



Bryan Garnier a ce matin réaffirmé sa recommandation 'achat' et sa valeur intrinsèque ('fair value') de 146 euros sur Michelin, jugeant que le rapport rendement-risque parait plutôt attractif au cours de Bourse actuel.



'Michelin a dévoilé hier soir une performance en ligne avec les attentes du marché, en dépit d'un fort vent contraire de changes. Comme prévu la croissance organique des ventes et du profit opérationnel est venue d'effets mix-prix et de l'activité spécialités', notait le broker.



'Les acquisitions de Fenner Plc et Camso vont amplifier ce levier à partir du S2 2018 et en année pleine sur 2019. Nous relevons nos estimations 2018/19/20e avec une cible d'EBITA groupe 2020 de 3 765mE, au-dessus de la guidance maintenue à 3 500E malgré le relèvement des objectifs de FCF à 1 600mE vs 1 400mE', indiquait ce matin, pour sa part, Invest Securities.



Invest Securities a par ailleurs relevé son objectif de cours sur le titre, qui passe de 106 à 114 euros.



Oddo BHF a, enfin, maintenu sa recommandation Achat, avec un objectif de cours à 155 euros, estimant que pour le géant des pneumatiques, 'la route est désormais dégagée'.





