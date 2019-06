Michelin : essais en vol du 1er pneu d'avion connecté

18/06/2019 | 16:53

Michelin et Safran Landing Systems annoncent le succès des essais en vol du premier pneu d'avion connecté PresSense sur un Falcon 2000S de Dassault Aviation. Des séances d'essais en vol sur différentes plateformes avions auront lieu fin 2019 et début 2020.



PresSense est une solution sans fil destinée à faciliter les opérations de maintenance au sol des compagnies aériennes.



' Le capteur électronique récolte les informations concernant la pression des pneumatiques et transmet ces données numériques à distance ' indique le groupe. ' Tout ceci sans nécessité d'intervenir sur le pneu, grâce à un lecteur connecté et relié à une base de données '.



Frank Moreau, Directeur de la Ligne Business Avion de Michelin, a déclaré : ' PresSense permet de garantir la bonne pression en optimisant le temps de mesure et ce en toute circonstance, sur tout aéroport ou théâtre d'opérations, pour des applications civiles et militaires. L'amélioration continue de la sécurité reste un élément fondamental de notre approche Michelin de mobilité durable.'



