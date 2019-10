Michelin : fermeture du site de La Roche-sur-Yon

10/10/2019 | 10:02

Michelin annonce son intention de fermer d'ici fin 2020 le site de La Roche-sur-Yon et de mettre en place un dispositif d'ampleur pour accompagner ses salariés, ainsi qu'une initiative ambitieuse de transformation du site.



Le pneumaticien va notamment proposer aux partenaires sociaux d'engager au plus tôt la négociation d'un accord portant sur un plan d'accompagnement des salariés privilégiant la mobilité volontaire afin d'éviter les départs contraints.



Pour financer l'opération de ce projet de fermeture de son site vendéen, le groupe clermontois enregistrera une provision d'environ 120 millions d'euros en charges non récurrentes dans ses comptes consolidés au 31 décembre 2019.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.