Michelin : hausse du bénéfice à 1 730 ME en 2019

10/02/2020 | 18:08

Le groupe annonce un chiffre de ventes à 24 135 millions d'euros en 2019, en croissance de 9,6 % par rapport à 2018.



Le Résultat Opérationnel des Secteurs s'établit à 3 009 millions d'euros, soit 12,5 % des ventes. Il était de 2 775 millions d'euros et à 12,6 % en 2018. Le résultat net s'établit en bénéfice de 1 730 millions d'euros, en hausse de 70 millions d'euros.



Le cash flow libre est de 1 142 millions d'euros au 31 décembre 2019. ' Il a été fortement impacté en 2018 par les acquisitions de Camso et Fenner ainsi que par la création de la coentreprise TBC avec Sumitomo Corporation '.



' En 2020, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher un léger recul, avec une stabilité des marchés Remplacement et des marchés Première monte toujours en baisse ' indique le groupe.



Le groupe s'attend à un Résultat Opérationnel des Secteurs en léger retrait, à parités constantes, et un Free Cash Flow supérieur à 1,5 milliards d'euros hors effet systémique de la crise liée au Coronavirus en Chine.



