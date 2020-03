Michelin : le COVID-19 remet en cause la guidance 2020

18/03/2020 | 18:28

Le groupe Michelin annonce ce jour que sa guidance 2020 est remise en cause par l'épidémie de coronavirus et la crise systémique en découle, 'sans qu'il en soit possible aujourd'hui d'en évaluer l'impact'.



Le Groupe a par ailleurs pris la décision de fermer pour une durée d'une semaine minimum ses sites industriels situés dans les pays les plus touchés en Europe à ce jour par la pandémie.





