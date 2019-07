Michelin : le résultat opérationnel croît au S1, objectifs financiers 2019 confirmés

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Michelin a confirmé jeudi ses prévisions de résultats pour 2019 malgré un scénario de marché revu à la baisse.

"En 2019, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher un recul de 1%, la légère croissance des marchés Remplacement (+1%) ne compensant pas le fort recul des marchés Première monte (-4,4%)", a indiqué le groupe dans un communiqué. "Les marchés Poids lourd devraient accentuer leur recul sur le deuxième semestre pour terminer l'année en retrait de 2%", a ajouté Michelin.

"Les marchés Minier et Avion devraient rester en croissance compensant le fort recul des marchés Agricoles et de la demande Première monte sur les marchés Construction", prévoit en outre l'industriel. "L'impact Matières premières et des droits de douane serait négatif d'environ 100 millions euros sur l'année, comme prévu", a ajouté Michelin.

Malgré ce contexte, le pneumaticien a confirmé ses objectifs pour 2019, à savoir une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés et un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018 hors effet de change et contributions additionnelles des sociétés Camso et Fenner rachetées en 2018.

La génération d'un cash-flow libre structurel est attendue au-dessus de 1,45 milliard d'euros, a également confirmé Michelin.

Au cours des six premiers de l'année, le groupe clermontois a dégagé un résultat net de 844 millions d'euros, contre 917 millions d'euros à la même période de l'an dernier. Le résultat opérationnel des secteurs a progressé de 8%, à 1,43 milliard d'euros, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 11,78 milliards d'euros, contre 10,6 milliards d'euros au premier semestre 2018.

Selon un consensus établi par FactSet, les analystes financiers anticipaient en moyenne un résultat net de 974 millions d'euros, un résultat opérationnel (Ebit) de 1,53 milliard euros et un chiffre d'affaires de 11,89 milliards d'euros.

Sur la période, les volumes ont reculé de 0,9%, en raison "principalement d'une forte baisse de la demande de pneumatiques à la Première monte Tourisme camionnette, mais également d'un ralentissement des marchés de Remplacement, aussi bien en Tourisme qu'en Poids lourd, alors que la forte croissance dans les activités minières est compensée par le retournement des marchés agricoles".

L'effet prix-mix a été positif de 1,7%. "L'effet prix (+93 millions d'euros) résulte d'une politique de prix rigoureuse dans un environnement rendu plus concurrentiel du fait du ralentissement des marchés", a souligné Michelin.

De son côté, "l'effet mix (+83 millions d'euros) reflète le succès continu de la stratégie premium de la marque Michelin et le rebond des activités minières, ainsi que l'effet favorable des performances relatives des activités de Première monte et de Remplacement", a précisé le groupe.

L'impact positif (+1,9%) des parités de change résulte principalement du renforcement du dollar par rapport à l'euro.

