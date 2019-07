Michelin maintient ses marges et son cap dans un marché difficile

Paris (awp/afp) - Le géant français des pneumatiques Michelin a confirmé jeudi ses objectifs annuels après une bonne tenue de ses volumes et de ses marges au premier semestre, grâce à des prix fermes des coûts contenus dans un environnement dégradé.

Le groupe de Clermont-Ferrand a publié un bénéfice net en recul de 8% à 844 millions d'euros de janvier à juin, dans un marché mondial qu'il a jugé "plus difficile que prévu".

Le résultat opérationnel des activités courantes (dit "résultat opérationnel des secteurs"), indicateur de rentabilité très suivi, a progressé de 8,4% à 1,44 milliard d'euros, représentant 12,2% des ventes (-0,3 point sur un an), a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 11,1%, à 11,8 milliards d'euros, essentiellement grâce aux acquisitions en 2018 des sociétés Fenner et Camso dans les pneumatiques et matériaux de haute technologie.

A périmètre et taux de change constants, les ventes ont tout de même progressé de 0,8%. "On croît avec les marchés", a souligné le directeur financier Marc Henry, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Dans des marchés très perturbés, le groupe démontre sa capacité à piloter ses prix et à déployer ses mesures de compétitivité afin de préserver ses marges", a commenté le nouveau président du groupe Michelin, Florent Menegaux, cité dans le communiqué.

Politique de prix fermes

M. Henry a expliqué que l'effet "prix-mix" (+1,7%), lié à la hausse des prix unitaires et à la vente de produits plus haut de gamme, avait permis de plus que compenser le léger recul des volumes (-0,9%).

"Cela n'a aucun sens d'aller chercher des volumes avec des prix" bas, a-t-il expliqué. "Notre politique de légère hausse de prix va être poursuivie au second semestre pour compenser la hausse des coûts logistiques en Amérique du Nord et en Europe", a assuré M. Henry.

Il a également insisté sur l'apport du plan de compétitivité du groupe pour un gain net de 40 millions d'euros.

Selon lui, "Michelin navigue bien, dans une période d'un peu plus gros temps".

Le directeur financier a justifié la légère baisse de la marge opérationnelle par les acquisitions qui ont été "légèrement dilutives" alors que le bénéfice net a souffert de frais financiers en hausse également liés à ces rachats. Mais cet élargissement du périmètre doit à l'avenir apporter une contribution positive aux bénéfices.

Michelin a confirmé pour 2019 l'ensemble de ses objectifs: croissance des volumes conforme à l'évolution des marchés, résultat opérationnel supérieur à l'an dernier hors effets de change, et des flux de trésorerie positifs supérieurs à 1,45 milliard d'euros.

Baisse des marges dans l'automobile

Les ventes de pneumatiques pour l'automobile, qui représentent près de la moitié du chiffre d'affaires, ont progressé de 1% à 5,7 milliards d'euros. La marge opérationnelle a toutefois baissé d'un point dans cette division, à 10,3%, par rapport au premier semestre de l'an dernier. Michelin a justifié cette contreperformance par la baisse des volumes et la hausse du coût du butadiène, matière première utilisée dans la fabrication des pneumatiques.

Ces effets n'ont été que partiellement compensés par la hausse des prix de vente et la part croissante des pneus plus haut de gamme de plus de 18 pouces dans les ventes.

Les pneus pour les véhicules utilitaires et poids lourds ont connu une croissance de 3,2% avec une marge opérationnelle en hausse de 0,8 point à 8,9% du chiffre d'affaires.

Enfin les pneus de spécialités (pour les engins agricoles, les avions ou le BTP) ont connu une envolée des ventes (+52,5%), grâce à l'intégration de Fenner et Camso. La marge est particulièrement élevée dans cette division, même si elle a diminué de 3,4 points, à 19,3%, de janvier à juin, un effet de court terme lié aux rachats.

A la Bourse de Paris, le titre Michelin a clôturé en baisse de 2,55% jeudi soir, avant la publication de ses résultats semestriels. Le titre est stable sur un an et progresse de plus de 23% depuis le premier janvier soit deux fois plus vite que le secteur automobile dans son ensemble.

