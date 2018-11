Michelin : 'partenaire pneu' de la flotte IndiGo

20/11/2018 | 12:07

Le groupe Michelin annonce ce jour être désormais le partenaire privilégié de la compagnie aérienne indienne IndiGo, pour l'équipement à long terme de ses flottes Airbus et ATR.



IndiGo gère actuellement des vols vers 48 destinations nationales et 11 destinations internationales.



'Nous développons des pneus de haute technologie parfaitement adaptés aux besoins des compagnies aériennes. Cela signifie un haut niveau de sécurité dans des conditions extrêmes, la garantie d'un grand nombre d'atterrissages, une économie significative de carburant et un plus grand respect de l'environnement', commente Frank Moreau, Président de Michelin Aircraft Tire.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.