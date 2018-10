Michelin : perd 7%, moindre optimisme sur la croissance

19/10/2018 | 10:07

L'action Michelin chutait de 7% ce matin à la Bourse de Paris. Malgré des comptes trimestriels un peu meilleurs que prévu, le groupe se montre moins optimiste quant à sa croissance à venir, en raison notamment de l'orientation du marché chinois et de l'entrée en vigueur du protocole WLTP en Europe.



Et pourtant, le pneumaticien de Clermont-Ferrand avait, dans un communiqué paru le 13 septembre, confirmé de lui-même ses prévisions pour 2018. Michelin s'attendait alors, au second semestre, à ce que les marchés de remplacement soient 'bien orientés' et plutôt soutenus en première monte, malgré une 'croissance moindre' pour le Tourisme camionnette.



Changement de décor après la publication du point sur le 3e trimestre : 'compte tenu de la baisse significative des marchés Tourisme camionnette et Poids lourd sur la fin du troisième trimestre et celle envisagée au quatrième trimestre, le groupe revoit le scenario de marchés 2018, notamment en Chine', indique désormais Michelin.



Le groupe a donc sensiblement raboté ses projections : en 2018, la prévision de croissance du marché mondial des pneus de tourisme (soit le segment SR1 chez Michelin) est ramenée de 1,5/1,8% à 0,5/0,7%, quand dans le Poids lourd (dit SR2) elle vire au rouge en passant de + 0,5/+ 1% à - 1,5/- 2%. Michelin évoque un 'net ralentissement' dans ces deux segments. Enfin, l'estimation pour les rentables Pneus de spécialités, soit le SR3 de Michelin, revient de + 6/+ 8% à + 6/+ 7%.



De plus, Michelin détaille également ses prévisions pour 2019 : + 1,5% de croissance pour le marché SR1, un segment SR2 stable, et une hausse de 4 à 5% pour le SR3.



Même si les prévisions financières du groupe, elles, tiennent : en 2018, le cash flow libre 'structurel' est toujours attendu au-delà de 1.100 millions d'euros, et l'augmentation du résultat opérationnel sur activités courantes entre 2017 et 2018, qui n'était pas quantifiée, l'est désormais : 'au moins 200 millions d'euros de plus'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.