Michelin : placement obligataire pour 2,5 milliards

Michelin annonce avoir procédé mercredi au placement d'une émission obligataire d'un montant total de 2,5 milliards d'euros en trois tranches, à maturité sept ans, 12 ans et 20 ans respectivement, dont le produit sera affecté aux besoins généraux de financement du groupe.



Ces trois tranches s'élèvent respectivement à 750 millions, un milliard et 750 millions d'euros et sont assorties de coupons de 0,875%, 1,75% et 2,50% par an. L'émission est notée A- par Standard & Poor's et A3 par Moody's.



Cette émission concourt à la diversification des sources de financement du pneumaticien et à l'accroissement de sa flexibilité financière en permettant l'allongement de la maturité moyenne de sa dette. Le règlement-livraison de l'opération est prévu le 3 septembre.



