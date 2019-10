Michelin : présentation du projet BioImpulse

01/10/2019 | 11:46

Michelin annonce la présentation, à Bruxelles le 2 octobre, du projet BioImpulse qui 'vise à créer une nouvelle résine adhésive sans substance préoccupante (SVHC)', ouvrant de nouvelles applications aux biotechnologies dans le domaine des matériaux.



Coordonné par Michelin à travers son entité ResiCare, ce projet regroupe de grands acteurs publics et privés : FCBA, INRA et INSA, ainsi que Lesaffre. Bioimpulse est soutenu par l'ADEME dans le cadre du Programme d'investissements d'avenir.



La durée du projet est prévue pour six ans (2019-2025) avec un montant total de 28,1 millions d'euros. La construction de la première unité de production industrielle attendue en 2026 (selon le contexte industriel et

marché à cette période).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.