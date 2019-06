Michelin : présente avec GM les pneus sans air comprimé

05/06/2019 | 08:07

Michelin et General Motors ont présenté, lors du sommet ' Movin'On ' consacré à la mobilité durable, une nouvelle génération de pneus ' airless ' (sans air comprimé) pour les voitures : le prototype Uptis de Michelin (Uptis pour Unique Puncture-proof Tire System).



Michelin et GM ont annoncé avoir conclu un partenariat de recherche qui permettra de tester et d'éprouver le prototype Uptis afin d'en équiper des voitures dès 2024.



' Michelin et GM procèdent au test du prototype Uptis sur des voitures telles que la Chevrolet Bolt EV. Plus tard cette année, ces tests se poursuivront en conditions réelles sur une flotte de véhicules Bolt EV dans le Michigan, aux Etats-Unis ' indique le groupe.



