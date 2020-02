Michelin : prévoit une baisse de son résultat en 2020, redémarre ses usines en Chine

(Actualisation: précision sur la marge opérationnelle, détail des prévisions de marché pour 2020 et date pour l'annonce des objectifs de moyen terme)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin a publié lundi des résultats pour 2019 en ligne avec les anticipations des analystes mais s'attend à une baisse de son résultat opérationnel en 2020 en raison d'un marché mondial toujours déprimé.

"En 2020, nous pensons que nos marchés vont rester assez fortement dégradés. La première monte devrait moins baisser qu'en 2019 du fait de bases de comparaison plus favorables en Chine", a souligné le directeur financier du groupe, Yves Chapot, lors d'une conférence téléphonique.

L'industriel table sur un marché Tourisme et camionnette en léger recul sur l'ensemble de l'année (de -1% à 0%), et sur un marché poids lourds en net retrait (de -2% à -3%), affecté par la baisse de la demande en Europe et en Amérique du Nord. Les marchés miniers pourraient se contracter d'environ 3% en raison d'un phénomène de déstockage.

"Dans cet environnement de marchés globalement baissiers", Michelin table, pour l'exercice en cours, sur un résultat opérationnel des secteurs en léger retrait à taux de change constants, et sur un flux de trésorerie disponible supérieur à 1,5 milliard d'euros "hors effet systémique de la crise liée au Coronavirus en Chine", a précisé le groupe dans un communiqué.

Contrairement à d'autres groupes du secteur, Michelin a pu redémarrer ses trois usines en Chine ce lundi. Celles-ci sont situées à Shanghaï et Shenyang. Le groupe s'attend à un impact sur ses ventes de février mais dispose de stocks lui permettant de faire face à d'éventuels problèmes d'approvisionnement pendant plusieurs mois, a commenté Yves Chapot.

En 2019, Michelin a réalisé une "bonne année" en dépit d'un environnement "perturbé", a ajouté le responsable.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 24,13 milliards d'euros, en hausse de 9,6% en données publiées et de 1% à taux de change et périmètre constants.

Le recul des volumes (-1,2%) a été compensé par un effet prix-mix "très positif", de 2,2%, a précisé Michelin. Par ailleurs, les acquisitions (Camso, Fenner Multistrada et Masternaut) ont contribué à hauteur d'environ 1,5 milliard d'euros à la hausse du chiffre d'affaires publié.

Le résultat opérationnel des secteurs s'est établi à 3,01 milliards d'euros, contre 2,77 milliards en 2018. Il fait ressortir une marge opérationnelle de 12,5% du chiffre d'affaires, contre 12,6% en 2018. Cette légère baisse de la rentabilité est liée à l'effet dilutif de l'intégration de Camso et Multistrada, a souligné Michelin.

Le résultat opérationnel est ressorti à 2,69 milliards après 2,55 milliards. Il intègre 250 millions d'euros de provisions pour la restructuration des sites de Bamberg, en Allemagne, et de La Roche-sur-Yon, dont la fermeture a été annoncée en 2019.

Le résultat net a atteint 1,73 milliard d'euros, contre 1,66 milliard un an plus tôt. Le cash flow libre s'est établi à 1,14 milliard d'euros sur l'ensemble de l'année écoulée.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 23,91 milliards d'euros, un résultat opérationnel des secteurs de 3,02 milliards d'euros et un résultat net de 1,73 milliard d'euros.

Michelin visait de son côté un résultat opérationnel des secteurs supérieur à celui de 2018, hors effet de change et contributions des acquisitions, et la génération d'un cash-flow libre structurel supérieur à 1,45 milliard d'euros.

Le groupe proposera lors de la prochaine assemblée générale un dividende de 3,85 euros par action, contre 3,70 euros lors de l'exercice précédent.

Par ailleurs, le directeur général de Michelin a précisé que le groupe dévoilerait de nouveaux objectifs de moyen terme lors d'une réunion d'investisseurs le 8 décembre prochain.

