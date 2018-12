Michelin : prime exceptionnelle pour les salariés en France

13/12/2018 | 16:20

Michelin annonce ce jeudi qu'il va attribuer une prime exceptionnelle aux salariés du groupe en France qui perçoivent moins de 34 000 euros bruts annuel.



Son montant sera dégressif en fonction du niveau du salaire annuel brut, et variera entre 750 et 250 euros. Elle sera versée au mois de janvier 2019.



'50% des salariés du Groupe en France, dont la quasi-totalité des opérateurs, bénéficieront de cette prime', estime le groupe Michelin.





