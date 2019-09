Michelin : production de butadiène avec IFPEN et Axens

26/09/2019 | 10:21

Michelin, IFPEN et Axens annoncent la construction du premier démonstrateur industriel en France de production de butadiène à partir d'éthanol bio-sourcé.



Le projet BioButterfly a pour objectif de produire du butadiène à partir d'éthanol extrait de la biomasse (végétaux). Le but est de fabriquer des caoutchoucs synthétiques innovants et plus respectueux de l'environnement.



' A travers le monde, les industriels en consomment plus de 12 millions de tonnes par an de butadiène, dont environ 40% dans la production des pneumatiques ' précise le groupe.



La construction de ce démonstrateur industriel débutera fin 2019 et s'achèvera fin 2020 sur le site Michelin de Bassens, près de Bordeaux.



