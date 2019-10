Michelin : projet d'OPR déposé sur SIPH

16/10/2019 | 08:01

Oddo BHF SCA, agissant pour le compte de la Compagnie Financière Michelin SCmA (CFM), a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (OPR) visant les actions SIPH, dont la cotation sera reprise le 16 octobre.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix de 85 euros par action, la totalité des 425.036 actions non détenues par son concert, soit 8,40% du capital et 5,17% des droits de vote. Les frais de négociation dans le cadre de l'offre seront à la charge des vendeurs.



