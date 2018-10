Michelin : prudent pour la fin d'année après un rebond de ses ventes au 3e trimestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin s'est montré prudent quant aux perspectives de ses marchés sur la fin d'année malgré une hausse de ses ventes nettes au troisième trimestre.

"Compte tenu de la baisse significative des marchés Tourisme camionette et Poids lourd sur la fin du troisième trimestre et celle envisagée au quatrième trimestre, le groupe revoit le scénario de marchés 2018, notamment en Chine", a-t-il indiqué dans un communiqué.

En dépit d'un rebond aux deuxième et troisième trimestre, "les volumes de l'année seront affectés par les hausses des prix importantes déjà mises en oeuvre pour compenser les fortes dépréciations des devises des pays émergents", a-t-il ajouté

Dans ce contexte, le groupe a indiqué qu'il visait une amélioration de son résultat opérationnel sur activités courantes, à taux de change constants, d'au moins 200 millions d'euros par rapport à 2017. Cette hausse tient compte d'un effet net prix-mix-matières premières neutre au second semestre et d'une inflation annuelle compensée par les gains issus du plan de compétitivité, a précisé le groupe de Clermont-Ferrand.

Michelin a par ailleurs confirmé son objectif d'un free cash flow structurel supérieur à 1,1 milliard d'euros cette année.

Pour 2019, l'équipementier table sur une croissance de 1,5% du marché des pneus tourisme camionnette et sur une hausse de 4 à 5% des pneus de spécialités, tandis qu'il s'attend à un marché stable des pneus poids lourds.

Au troisième trimestre, les ventes nettes de Michelin se sont établies à 5,62 milliards d'euros, en hausse de 5,2%, grâce à une base de comparaison qualifiée de favorable et à l'intégration du britannique Fenner. Ce dernier a contribué à hauteur de 182 millions d'euros au chiffre d'affaires, tandis que les effets de change ont pesé à hauteur de 84 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes nettes ont reculé de 1,1%, à 16,22 milliards d'euros, en raison d'effets de changes défavorables et au repli du marché chinois, ce dernier ne bénéficiant plus des primes gouvernementales qui avaient conduit à un renouvellement du parc en 2017, a souligné Michelin.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire