Michelin résiste au dollar faible avec des volumes en hausse

Paris (awp/afp) - Le bénéfice net du géant français du pneumatique Michelin a augmenté de 6% au premier semestre sur un an, à 917 millions d'euros, malgré un dollar faible, grâce à la croissance des volumes et la capacité du groupe à augmenter ses tarifs.

La baisse de plusieurs devises par rapport à la monnaie unique européenne a amputé les bénéfices de 218 millions d'euros, "c'est particulièrement violent", a commenté le directeur financier Marc Henry, lors d'une conférence téléphonique.

Le manufacturier français vend ses pneumatiques sur tous les grands marchés du monde. Il a été notamment pénalisé par la faiblesse du dollar, mais aussi celle du réal brésilien, de la livre turque, ou du rouble.

Dans ce contexte, la performance du premier semestre est un "bon résultat", a estimé M. Henry, tout en confirmant les perspectives pour 2018.

Victime des taux de change, le chiffre d'affaires a reculé de 4,1% de janvier à juin, à 10,60 milliards d'euros. Son impact négatif sur les ventes a atteint 735 millions d'euros.

Le bénéfice opérationnel sur activités courantes a également baissé de 4,7%, à 1,33 milliard d'euros, permettant de dégager une marge de 12,5%, en baisse de 0,1 point par rapport à la même période de l'an dernier.

Cependant, à parités constantes, le bénéfice opérationnel s'améliore de 152 millions d'euros, une évolution "remarquable", selon le président de Michelin, Jean-Dominique Senard, cité dans un communiqué.

Les chiffres publiés sont conformes aux prévisions d'un panel d'analystes interrogé par Factset.

Sur l'ensemble de l'année, Michelin table toujours sur "une croissance des volumes en lien avec l'évolution mondiale des marchés". Il prévoit une croissance du bénéfice opérationnel sur opérations courantes "supérieur à celui de 2017, hors effet de change" et la "génération d'un cash-flow libre structurel supérieur à 1,1 milliard d'euros".

Le groupe se félicite notamment d'un "effet prix-mix" positif de 331 millions sur le résultat opérationnel, reflétant sa capacité à augmenter les tarifs pour compenser la hausse du coût des matières premières, et à vendre des produits plus haut de gamme. La hausse des matières premières a eu un effet négatif de 67 millions d'euros.

L'incertitude Donald Trump

Dans son activité Tourisme, c'est-à-dire les pneus pour voitures qui représentent plus de la moitié des ventes totales, Michelin souligne qu'il gagne des parts de marché sur les pneus de taille 18 pouces et plus - des produits montés sur les véhicules plus récents et plus haut de gamme. Ce segment représente 55% des ventes en première monte de la marque Michelin, en volume, et 25% de la première monte au niveau du groupe.

La croissance sur cette partie du marché a permis d'augmenter les volumes de 2,6%, a souligné Marc Henry.

Michelin a aussi profité de l'augmentation de la demande pour les pneus de spécialités, qui équipent notamment les véhicules agricoles, ceux de la construction et les engins miniers.

Sur l'activité Tourisme, la croissance des ventes en première monte, c'est-à-dire les pneus qui équipent les véhicules neufs, devrait être moindre au deuxième semestre, mais la demande pour les pneus de remplacement, qui pèsent quatre fois plus dans le chiffre d'affaires, devrait être "bien orientée".

Alors que le secteur automobile est actuellement malmené en bourse, le directeur financier a reconnu que l'entreprise "serait touchée" par l'instauration de taxes à l'importation aux Etats-Unis sur les produits automobiles, promise par le président Donald Trump. Il a souligné que Michelin devrait alors réagir en maximisant la production dans les zones non touchées par les nouveaux droits de douane et "pourrait être amené à les compenser par des hausses de prix".

"Il est évident qu'on importe aux Etats-Unis (...) des produits venant du Canada et de l'Europe. Le pneu est dans les catégories sous étude actuellement", a-t-il déclaré, mais il a estimé qu'il était trop tôt pour donner un chiffrage de l'impact. "Aujourd'hui, on n'a pas une vision très claire de ces droits de douane", a-t-il souligné.

